3 de mayo de 2026 - 19:02

Crimen en La Matanza: una discusión por un auto mal estacionado terminó en homicidio

El agresor disparó a la víctima en el pecho con un arma calibre .22. El hombre murió tras ser trasladado de urgencia a un hospital.

Un hombre asesinó a su vecino tras una pelea en Lomas del Mirador.

Un hombre asesinó a su vecino tras una pelea en Lomas del Mirador.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Un violento conflicto vecinal terminó en tragedia en Lomas del Mirador, Buenos Aires. Allí un hombre asesinó de un disparo a su vecino en medio de una discusión por un auto mal estacionado.

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El acusado, identificado como Jorge Mario Borsani, quedó detenido por el homicidio de Abel Emilio Barboza, de 60 años.

Cómo ocurrió el ataque

El hecho se produjo en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen, en jurisdicción de La Matanza, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre disparos.

Según fuentes policiales, todo se inició con una fuerte discusión entre vecinos por un vehículo estacionado frente a una vivienda.

El arma secuestrada tras el crimen en Lomas del Mirador
El arma secuestrada tras el crimen en Lomas del Mirador.

El arma secuestrada tras el crimen en Lomas del Mirador.

En ese contexto, Borsani extrajo un arma de fuego calibre .22 y le efectuó un disparo a Barboza, impactándolo en el pecho. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni por su hijastro, pero los médicos confirmaron que llegó sin vida al centro de salud.

Detención y causa judicial

Tras el ataque, según reportó TN, el hijastro de la víctima logró quitarle el arma al agresor y la entregó a la Policía. El revólver fue secuestrado y Borsani quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFIJ N°9, a cargo de la fiscal Andrea Palin, quien dispuso la detención del acusado y ordenó las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.

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