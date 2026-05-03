Crimen en La Matanza: una discusión por un auto mal estacionado terminó en homicidio

Un violento conflicto vecinal terminó en tragedia en Lomas del Mirador , Buenos Aires. Allí un hombre asesinó de un disparo a su vecino en medio de una discusión por un auto mal estacionado.

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El acusado, identificado como Jorge Mario Borsani , quedó detenido por el homicidio de Abel Emilio Barboza , de 60 años.

El hecho se produjo en la intersección de las calles Roque Sáenz Peña e Irigoyen, en jurisdicción de La Matanza, donde efectivos policiales acudieron tras un llamado al 911 que alertaba sobre disparos.

Según fuentes policiales, todo se inició con una fuerte discusión entre vecinos por un vehículo estacionado frente a una vivienda.

En ese contexto, Borsani extrajo un arma de fuego calibre .22 y le efectuó un disparo a Barboza, impactándolo en el pecho. La víctima fue trasladada de urgencia al Hospital Santojanni por su hijastro, pero los médicos confirmaron que llegó sin vida al centro de salud.

Detención y causa judicial

Tras el ataque, según reportó TN, el hijastro de la víctima logró quitarle el arma al agresor y la entregó a la Policía. El revólver fue secuestrado y Borsani quedó a disposición de la Justicia.

La causa quedó en manos de la UFIJ N°9, a cargo de la fiscal Andrea Palin, quien dispuso la detención del acusado y ordenó las pericias correspondientes para avanzar en la investigación.