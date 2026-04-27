27 de abril de 2026 - 19:17

Vuelco sobre Ruta 7, en La Paz: una pareja resultó herida

El vehículo volcó en el kilómetro 91. Los ocupantes, de 70 y 68 años, fueron hospitalizados con politraumatismos y se encuentran fuera de peligro.

Vuelco sobre Ruta 7, en La Paz: una pareja resultó herida

Vuelco sobre Ruta 7, en La Paz: una pareja resultó herida

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Por Enrique Pfaab

Un vuelco se produjo este lunes por la tarde en el departamento de La Paz, cuando un automóvil dio varios tumbos sobre la Ruta Nacional 7. Como consecuencia, sus dos ocupantes fueron hospitalizados con lesiones de distinta consideración, aunque fuera de peligro.

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El hecho ocurrió alrededor de las 16.43, a la altura del kilómetro 915, en jurisdicción de la Comisaría 22°. Un llamado al 911 alertó sobre un posible accidente con personas atrapadas, lo que motivó el desplazamiento de personal policial y de emergencias.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el incidente involucraba a un vehículo Fiat Palio en el que viajaban un hombre de 70 años y una mujer de 68. Según las primeras averiguaciones, el rodado circulaba en dirección Oeste cuando, por causas que aún se investigan, el conductor perdió el dominio y terminó volcando sobre el costado norte de la ruta.

Ambos ocupantes lograron salir del vehículo y presentaban lesiones leves. Personal del Servicio de Emergencias Coordinado asistió en el lugar y dispuso el traslado de la mujer al Hospital Arturo Illia, donde se le diagnosticó politraumatismos por accidente vial con herida cortante. En tanto, el conductor fue derivado al Hospital Perrupato, también con politraumatismos leves.

El test de alcoholemia practicado al conductor arrojó resultado negativo. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de La Paz.

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