4 de mayo de 2026 - 10:53

Comenzó la extradición desde Perú de "Pequeño J": viene en un vuelo de la Fuerza Aérea y llega a El Palomar

Una vez en el país, será trasladado a una dependencia de la PFA en Villa Lugano, donde pasará la noche. Está previsto que este martes sea indagado por la Justicia en el marco de la causa que lo vincula a un triple homicidio.

Extraditan a Pequeño J: llegará esta tarde al país acusado de un triple crimen

Extraditan a "Pequeño J": llegará esta tarde al país acusado de un triple crimen

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

El operativo de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”, ya está en marcha y se espera que el acusado arribe a la Argentina pasadas las 19 al Aeropuerto de El Palomar.

Leé además

rescate en el cerro nahuel: asistieron a tres mujeres tras una emergencia medica

Rescate en el cerro Nahuel: asistieron a tres mujeres tras una emergencia médica

Por Redacción Policiales
Vuelco en Ruta 7: cuatro mujeres heridas y hospitalizadas en Santa Rosa

Cuatro mujeres, entre ellas una anciana de 97 años, resultaron heridas tras un vuelo en Ruta 7

Por Enrique Pfaab

Según fuentes del caso, un vuelo de la Fuerza Aérea partió desde Lima con el imputado, custodiado por efectivos de la Policía Federal Argentina, específicamente de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones.

Una vez en el país, será trasladado a una dependencia de la PFA en Villa Lugano, donde pasará la noche. Está previsto que este martes sea indagado por la Justicia en el marco de la causa que lo vincula a un triple homicidio.

Embed

Convocan a una marcha por el triple crimen de Florencio Varela antes de la llegada de “Pequeño J”

Familiares de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi convocaron a una movilización para este lunes en reclamo de justicia por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela. La protesta se realizará horas antes de la llegada al país de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

La concentración está prevista a las 11 en la rotonda de La Tablada, desde donde marcharán hacia el Juzgado N°2 de Morón. Bajo la consigna “¿Resolución o perjuicio judicial? No a la excarcelación de Iara Ibarra y Maximiliano Parra”, buscan visibilizar su rechazo a recientes decisiones judiciales.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas
Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas

“Estamos en contra de la decisión de la Cámara Federal. No es justicia, es impunidad”, expresaron en la convocatoria, que también incluye el mensaje “En la memoria nadie muere”, junto a imágenes de las víctimas.

La manifestación coincidirá con el arribo previsto de “Pequeño J” al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, estimado para las 20, tras su extradición desde Perú, en el marco de una causa que conmocionó al país.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Un hombre asesinó a su vecino tras una pelea en Lomas del Mirador.

Crimen en La Matanza: una discusión por un auto mal estacionado terminó en homicidio

Por Redacción Policiales
Tragedia en el dique Agua del Toro: murió un hombre tras caer al lago. (foto archivo)

Tragedia en San Rafael: un hombre chileno murió tras caer a un dique

Por Redacción Policiales
Desarticulan red de estafas telefónicas tras operativos en tres provincias.

Golpe al "cuento del tío": desarticularon una red de estafas telefónicas con detenidos en Mendoza y Neuquén

Por Redacción Policiales
Un policía se enfrentó a motochorros y abatió a uno en presunta legítima defensa.

Intentaron robarle y terminó a los tiros: un policía mató a un motochorro en presunta legítima defensa

Por Redacción Policiales