Comenzó la extradición desde Perú de "Pequeño J": viene en un vuelo de la Fuerza Aérea y llega a El Palomar

El operativo de extradición de Tony Janzen Valverde Victoriano , alias “Pequeño J” , ya está en marcha y se espera que el acusado arribe a la Argentina pasadas las 19 al Aeropuerto de El Palomar.

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Según fuentes del caso, un vuelo de la Fuerza Aérea partió desde Lima con el imputado, custodiado por efectivos de la Policía Federal Argentina, específicamente de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones.

Una vez en el país, será trasladado a una dependencia de la PFA en Villa Lugano, donde pasará la noche. Está previsto que este martes sea indagado por la Justicia en el marco de la causa que lo vincula a un triple homicidio.

RAPADO Y CON CHALECO: ASÍ TRASLADAN A "PEQUEÑO J" A LA ARGENTINA Se trata de uno de los principales acusados en la causa por el brutal triple crimen de Florencio Varela ocurrido en septiembre de 2025, en el que asesinaron a Morena Verdi, Lara Morena Gutiérrez y Brenda Loreley… pic.twitter.com/89wo5BftAJ

Familiares de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi convocaron a una movilización para este lunes en reclamo de justicia por el triple crimen ocurrido en Florencio Varela. La protesta se realizará horas antes de la llegada al país de Tony Janzen Valverde Victoriano, alias “Pequeño J”.

La concentración está prevista a las 11 en la rotonda de La Tablada, desde donde marcharán hacia el Juzgado N°2 de Morón. Bajo la consigna “¿Resolución o perjuicio judicial? No a la excarcelación de Iara Ibarra y Maximiliano Parra”, buscan visibilizar su rechazo a recientes decisiones judiciales.

Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, las jóvenes desaparecidas Gentileza

“Estamos en contra de la decisión de la Cámara Federal. No es justicia, es impunidad”, expresaron en la convocatoria, que también incluye el mensaje “En la memoria nadie muere”, junto a imágenes de las víctimas.

La manifestación coincidirá con el arribo previsto de “Pequeño J” al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, estimado para las 20, tras su extradición desde Perú, en el marco de una causa que conmocionó al país.