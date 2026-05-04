4 de mayo de 2026 - 11:26

Rescate en el cerro Nahuel: asistieron a tres mujeres tras una emergencia médica

Una de las excursionistas sufrió una descompensación en plena caminata y debió ser asistida por rescatistas en la Quebrada de los Claveles; las tres mujeres lograron descender y se retiraron por sus propios medios.

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Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Efectivos de la Patrulla de Rescate intervinieron el domingo por la tarde en el Cerro Nahuel, donde asistieron a tres mujeres que se encontraban realizando una travesía en la zona de la Quebrada de los Claveles.

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El operativo se inició cerca de las 16:10, luego de un llamado al sistema de emergencias que alertó sobre una descompensación que afectaba a una de las excursionistas, impidiéndole descender por sus propios medios. A partir del contacto telefónico con el grupo, los rescatistas lograron obtener referencias precisas para ubicarlas en el terreno.

Tras dar con las mujeres, el personal policial las acompañó durante el descenso hasta el sector de estacionamiento, donde finalmente manifestaron encontrarse en buen estado de salud. Pese a la situación, las tres decidieron no recibir asistencia médica y se retiraron por sus propios medios.

En el hecho intervino la Oficina Fiscal correspondiente a la jurisdicción de Luján de Cuyo.

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