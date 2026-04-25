Bélgica lanza advertencia a sus ciudadanos: "Preparen su kit de emergencia para sobrevivir por 72 horas"

El gobierno belga lanza una campaña de concienciación que incluye suministros básicos y el registro en sistemas de alerta para afrontar cortes de luz o internet.

El gobierno de Bélgica activó una campaña nacional instando a la población a prepararse para funcionar de manera autónoma durante al menos 72 horas. Ante el aumento de desastres naturales y tensiones geopolíticas, las autoridades recomiendan acopiar suministros básicos y armar mochilas de emergencia para enfrentar posibles cortes masivos de servicios esenciales como electricidad o internet.

El ministro del Interior, Bernard Quintin, aclaró que esta iniciativa no busca sembrar el pánico en la población, sino fomentar una cultura de responsabilidad compartida frente a los riesgos actuales. La intención estratégica es que una ciudadanía bien preparada permita a los servicios de rescate y emergencia concentrarse exclusivamente en los grupos más vulnerables durante una crisis real. Las autoridades advierten que estas situaciones pueden ocurrir en cualquier momento y lugar sin previo aviso.

image Ministro del Interior de Bélgica, Bernard Quintin.

Acceso a la información y el uso de alertas oficiales Un pilar fundamental del plan es el acceso a información verificada durante los momentos críticos para evitar el caos. Se solicita a los habitantes registrarse en el sistema BE-Alert y seguir exclusivamente los canales de comunicación gubernamentales oficiales. Esto responde a la velocidad con la que se propagan los rumores y la desinformación en redes, lo cual puede agravar gravemente la situación de inseguridad ciudadana.

El kit de supervivencia sugerido para el hogar debe cubrir las necesidades básicas de tres días completos sin apoyo externo de ningún tipo. Entre los artículos indispensables se encuentran agua potable, alimentos no perecederos, linternas con pilas de repuesto y todos los medicamentos esenciales para la familia. Además, se destaca la importancia de contar con dinero en efectivo ante el posible fallo de los sistemas de pago electrónicos y artículos de higiene personal básicos.

image Las sugerencias del gobierno ante una emergencia mayor Para los casos que requieran una evacuación inmediata de la vivienda, el gobierno insiste en la preparación de una "bolsa de emergencia" portátil y accesible. Esta debe contener documentos de identidad importantes, cargadores para dispositivos móviles y un botiquín de primeros auxilios completo para heridas leves. La idea es que cada familia pueda abandonar su hogar con artículos de primera necesidad si las condiciones de seguridad lo exigen repentinamente. La campaña se implementará de forma gradual en todo el territorio y contará con la participación activa de las autoridades locales y regionales. Esta colaboración estrecha busca adaptar los consejos generales a la realidad cotidiana de cada ciudadano en su entorno específico. En etapas posteriores, se incluirán protocolos específicos para riesgos mayores, como incidentes nucleares o químicos. Esta estrategia integral busca que la preparación se convierta en una rutina consciente para toda la sociedad.