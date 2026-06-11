11 de junio de 2026 - 21:55

El papa León XIV bendijo la cumbre de la Sagrada Familia ante un espectáculo de luces y drones

En una histórica jornada marcada por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el pontífice inauguró la Torre de Jesucristo.

El Papa León XIV bendijo la cumbre de la Sagrada Familia&nbsp;

El Papa León XIV bendijo la cumbre de la Sagrada Familia 

Foto:

EFE
Los Andes | Redacción Mundo
Por Redacción Mundo

Barcelona fue el escenario de un acontecimiento social y cultural sin precedentes el pasado miércoles, donde el papa León XIV bendijo la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la Sagrada Familia, coincidiendo exactamente con el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí.

Leé además

El papamóvil recorre las calles del centro de Barcelona.

"No podemos creer en Jesús y promover la guerra", afirmó León XIV en España
El papa se reunió en privado con Bad Bunny y su familia tras un multitudinario acto en Madrid.

El Papa se reunió en privado con Bad Bunny y su familia tras un multitudinario acto en Madrid

La ceremonia contó con la asistencia de los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el president de la Generalitat Salvador Illa.

La torre recién inaugurada alcanza los 172,5 metros, convirtiendo oficialmente a la basílica en la iglesia más alta del mundo. Durante el acto central, el pontífice bendijo con agua la estructura y su cruz terminal, la cual fue iluminada por primera vez ante el público.

Papa León XIV
El Papa León XIV durante la ceremonia en la Sagrada Familia

El Papa León XIV durante la ceremonia en la Sagrada Familia

Esta cruz, una pieza de geometría compleja revestida de vidrio y cerámica, ha sido diseñada para resistir vientos de más de 150 km/h y descargas eléctricas similares a tormentas reales. En su homilía, el Papa calificó a Gaudí como el “arquitecto de Dios” y realizó un firme llamamiento a la paz mundial.

Embed

El clímax de la noche llegó con un espectáculo visual de vanguardia creado por Igor Studio. Tras la salida de un coro de niños con lámparas desde el interior del templo, se inició un despliegue de drones que proyectaron el rostro de Gaudí en el cielo de la ciudad condal.

Drones Gaudí Barcelona
Drones proyectaron el rostro de Gaudí en el cielo de Barcelona

Drones proyectaron el rostro de Gaudí en el cielo de Barcelona

La trascendencia del evento también se reflejó en su retransmisión técnica, liderada por 3Cat mediante el sistema Cine Live en UHD-HDR. Con un despliegue de veinte cámaras cinematográficas, la señal ofreció una estética visual única para un evento en directo en Europa.

Como cierre institucional, el Papa y los Reyes descubrieron una placa conmemorativa en la Fachada del Nacimiento, la cual se suma a las que ya recordaban las visitas de Juan Pablo II en 1982 y Benedicto XVI en 2010. Aunque la Torre de Jesús ya es una realidad, la basílica encara ahora su etapa final: la Fachada de la Gloria, cuya construcción podría prolongarse durante una década más.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El Papa León XIV ofició una misa al aire libre en Madrid.

El papa León XIV reunió a más de un millón de personas en una misa al aire libre en Madrid

El papa León XIV saluda a los fieles en su recorrido por el centro de Madrid en el papamóvil, en el primer trayecto que el Sumo Pontífice realiza con este vehículo por la capital, para dirigirse a la Plaza de Colón, este sábado, primer día de los seis que componen su visita oficial a España.

España recibe a León XIV tras 15 años sin visitas papales

eón XIV pidió paz para Ucrania, cese del fuego en Gaza y saludó a las madres del mundo en su bendición dominical

La paz, reclamo unánime de confesiones religiosas

El Papa recorrerá Madrid, Barcelona y Canarias en una gira de siete días.

La Santa Sede presentó la agenda de León XIV para su visita apostólica a España