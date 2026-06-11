El papa León XIV bendijo la cumbre de la Sagrada Familia ante un espectáculo de luces y drones

En una histórica jornada marcada por el centenario de la muerte de Antoni Gaudí, el pontífice inauguró la Torre de Jesucristo.

Barcelona fue el escenario de un acontecimiento social y cultural sin precedentes el pasado miércoles, donde el papa León XIV bendijo la Torre de Jesucristo, el punto más alto de la Sagrada Familia, coincidiendo exactamente con el centenario del fallecimiento de Antoni Gaudí.

La ceremonia contó con la asistencia de los reyes Felipe VI y Letizia, el presidente del Gobierno Pedro Sánchez y el president de la Generalitat Salvador Illa.

La torre recién inaugurada alcanza los 172,5 metros, convirtiendo oficialmente a la basílica en la iglesia más alta del mundo. Durante el acto central, el pontífice bendijo con agua la estructura y su cruz terminal, la cual fue iluminada por primera vez ante el público.

Papa León XIV El Papa León XIV durante la ceremonia en la Sagrada Familia Esta cruz, una pieza de geometría compleja revestida de vidrio y cerámica, ha sido diseñada para resistir vientos de más de 150 km/h y descargas eléctricas similares a tormentas reales. En su homilía, el Papa calificó a Gaudí como el “arquitecto de Dios” y realizó un firme llamamiento a la paz mundial.

Embed ¡Vemos por primera vez la torre de Jesucristo iluminada!

El espectáculo de luz iniciado desde la base hasta la iluminación de la cruz ha culminado con una composición de luces guiadas por drones, que han dibujado la figura de Gaudí y la frase «primero el amor, después la… pic.twitter.com/vJlAhyuZmQ — La Sagrada Família (@sagradafamilia) June 10, 2026