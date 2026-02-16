Pánico a bordo: así fue la violenta pelea entre dos pasajeros que obligó a un aterrizaje de emergencia

Un vuelo que viajaba desde Turquía hacia Inglaterra tuvo que interrumpir su trayecto y aterrizar antes de los previsto por una escena de violencia extrema. La situación generó momentos de tensión entre los pasajeros y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia.
El avión fue obligado a descender en Bélgica luego de que una discusión entre dos hombres escalara rápidamente hasta convertirse en una pelea física en el pasillo.
Videos: así fue la intensa pelea en un viaje interrumpido
El enfrentamiento ocurrió en un servicio de la aerolínea Jet2 y, según relataron testigos, comenzó con insultos y terminó a los golpes, con intervención de otros que intentaron separar a los involucrados.
Según la reconstrucción publicada por The New York Times, la discusión se inició pocas horas después del despegue del vuelo y fue creciendo en intensidad. Videos compartidos por pasajeros en X muestran el momento en que la pelea se descontrola y varias personas intentan frenar la agresión.
En medio del caos, una azafata se subió a un asiento y gritó para intentar poner fin a la pelea. Uno de los pasajeros, finalmente, logró reducir a uno de los hombres violentos aplicándole una llave en el cuello, permitiendo contener la situación.
Los testigos señalaron que antes de los golpes hubo insultos de tinte racista y que uno de los protagonistas estaría bajo los efectos del alcohol. También trascendió que la discusión podría haberse originado por música a alto volumen y el intento de quitarle el dispositivo a quien le reproducía.
Algunos pasajeros entraron en pánico y describieron el episodio como una de las experiencias más angustiantes que vivieron en un avión. Incluso hubo quienes afirmaron haber visto sangre y dientes en el suelo tras la pelea.
A uno de los peleadores se lo describió como “confrontativo, intimidante y abiertamente racista con los pasajeros de origen pakistaní que estaban cerca”. El vuelo pudo continuar su trayecto hacia Manchester una vez que la situación fue controlada y los responsables quedaron bajo custodia policial.