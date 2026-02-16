Pánico a bordo: así fue la violenta pelea entre dos pasajeros que obligó a un aterrizaje de emergencia

Un vuelo que viajaba desde Turquía hacia Inglaterra tuvo que interrumpir su trayecto y aterrizar antes de los previsto por una escena de violencia extrema . La situación generó momentos de tensión entre los pasajeros y obligó a la tripulación a activar el protocolo de emergencia.

El arma secreta que Hitler no pudo prohibir: por qué el labial rojo cambió la historia del mundo

Las personas que no hablan con sus hermanos en la adultez sufrieron 4 patrones infantiles, según la psicología

El avión fue obligado a descender en Bélgica luego de que una discusión entre dos hombres escalara rápidamente hasta convertirse en una pelea física en el pasillo.

El enfrentamiento ocurrió en un servicio de la aerolínea Jet2 y, según relataron testigos, comenzó con insultos y terminó a los golpes, con intervención de otros que intentaron separar a los involucrados.

Según la reconstrucción publicada por The New York Times, la discusión se inició pocas horas después del despegue del vuelo y fue creciendo en intensidad. Videos compartidos por pasajeros en X muestran el momento en que la pelea se descontrola y varias personas intentan frenar la agresión.

En medio del caos, una azafata se subió a un asiento y gritó para intentar poner fin a la pelea. Uno de los pasajeros, finalmente, logró reducir a uno de los hombres violentos aplicándole una llave en el cuello, permitiendo contener la situación.

Embed Un vuelo Antalya-Manchester fue desviado a Bruselas tras una pelea masiva a 9.000 m provocada por un presunto comentario racista. La tripulación logró controlar la situación y el avión aterrizó de emergencia. @jet2tweets #Aviación #SeguridadAérea pic.twitter.com/CahujxXxRl — Juanjo Toledo (@Juanjo_Toledo) February 15, 2026

Los testigos señalaron que antes de los golpes hubo insultos de tinte racista y que uno de los protagonistas estaría bajo los efectos del alcohol. También trascendió que la discusión podría haberse originado por música a alto volumen y el intento de quitarle el dispositivo a quien le reproducía.

Algunos pasajeros entraron en pánico y describieron el episodio como una de las experiencias más angustiantes que vivieron en un avión. Incluso hubo quienes afirmaron haber visto sangre y dientes en el suelo tras la pelea.

A uno de los peleadores se lo describió como “confrontativo, intimidante y abiertamente racista con los pasajeros de origen pakistaní que estaban cerca”. El vuelo pudo continuar su trayecto hacia Manchester una vez que la situación fue controlada y los responsables quedaron bajo custodia policial.