10 de febrero de 2026 - 19:01

Las personas que no hablan con sus hermanos en la adultez sufrieron 4 patrones infantiles, según la psicología

La distancia entre hermanos en la adultez no suele aparecer de la nada. La psicología identifica cuatro experiencias infantiles marcadas en estas personas.

Foto:

WEB
Por Lucas Vasquez

Que los hermanos dejen de hablarse en la adultez suele interpretarse como una decisión repentina o un conflicto reciente. Sin embargo, la psicología señala que, en estos casos, las personas sufren un quiebre que tiene raíces mucho más profundas y se gesta durante la infancia.

Dinámicas silenciosas, roles impuestos y vínculos desbalanceados pueden dejar huellas duraderas. Con el paso del tiempo, esas experiencias tempranas influyen en cómo se construyen (o se rompen) las relaciones fraternales cuando ya no existe la mediación directa de los padres.

1. Favoritismo parental diferenciado

El sitio Psychology Today destaca que uno de los patrones más frecuentes es el favoritismo parental, cuando uno de los hijos recibe mayor atención, validación o apoyo emocional que el resto.

  • Esta diferencia, aunque a veces sutil, suele ser percibida con claridad por los niños y genera sentimientos de injusticia difíciles de procesar.
  • Con los años, ese desequilibrio puede transformarse en resentimiento acumulado. En la adultez, los hermanos optan por cortar el vínculo como una forma de protegerse emocionalmente de una herida que nunca fue reconocida dentro del sistema familiar.

2. El rol de hermano co-padre

Algunos niños crecen asumiendo responsabilidades que no les corresponden, convirtiéndose en una especie de “segundo padre” o “segunda madre” para sus hermanos.

  • Este rol, conocido como parentificación, suele aparecer en familias con adultos ausentes, sobrecargados o emocionalmente indisponibles.
  • Aunque desde afuera puede verse como madurez, en la adultez este patrón suele generar agotamiento emocional y enojo no expresado.
  • La relación fraterna queda marcada por una jerarquía forzada que dificulta construir un vínculo horizontal más adelante.
3. Triangulación y uso emocional de los hermanos

La triangulación ocurre cuando padres emocionalmente inmaduros involucran a los hijos en sus conflictos, utilizándolos como mensajeros, aliados o confidentes.

  • En lugar de resolver los problemas entre adultos, trasladan la tensión a los hermanos para mantener el control familiar.
  • Este patrón enfrenta a los hermanos entre sí, generando desconfianza y lealtades divididas.

En la adultez, muchas personas deciden tomar distancia para salir definitivamente de una dinámica que los colocó en un lugar que nunca eligieron.

4. Competencia y rivalidad extrema

Cuando el afecto, el reconocimiento o la validación se perciben como recursos escasos, los hermanos pueden crecer compitiendo de forma constante.

  • Esta rivalidad extrema no surge sola, sino que suele ser reforzada por comparaciones frecuentes dentro del hogar.
  • Con el tiempo, la competencia deja de ser un juego y se transforma en una fuente de tensión permanente.
  • En la adultez, el vínculo puede volverse insostenible, especialmente si nunca existió un espacio seguro para construir cooperación o empatía mutua.
La falta de contacto entre hermanos en la adultez rara vez es un hecho aislado. Favoritismos, roles forzados, triangulación emocional y rivalidad extrema son experiencias infantiles que pueden erosionar el vínculo con el paso del tiempo.

