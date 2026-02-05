5 de febrero de 2026 - 09:30

Cuáles son los colores que eligen las personas hipócritas, según la psicología

La psicología del color analizan cómo ciertas elecciones cromáticas pueden asociarse a estrategias de imagen, ambigüedad emocional y deseo de agradar.

Por Andrés Aguilera

Hablar de hipocresía implica cautela. Desde la psicología, se entiende como una disonancia entre lo que se muestra y lo que se siente o se hace, algo que puede aparecer en contextos sociales específicos sin definir toda la personalidad. En ese marco, la psicología del color estudia cómo algunas personas eligen tonos que ayudan a construir una imagen conveniente.

Es clave aclararlo desde el inicio: ningún color “vuelve” hipócrita a alguien. Los colores no determinan rasgos morales.

Sin embargo, ciertas elecciones repetidas pueden acompañar estilos de presentación vinculados a la ambigüedad o a la búsqueda de aceptación.

El beige neutro: pasar desapercibido

El beige y los tonos crema se asocian, en psicología del color, con neutralidad y bajo impacto emocional.

Son colores que no generan rechazo ni adhesión fuerte, lo que los vuelve funcionales para quienes prefieren no tomar posición.

En contextos sociales, este tipo de elección puede acompañar una estrategia de evitar conflictos o de adaptarse al entorno sin exponerse.

No indica hipocresía en sí, pero sí una tendencia a diluir la identidad para encajar.

El gris claro: ambigüedad y flexibilidad

El gris claro simboliza equilibrio y sobriedad, pero también indefinición. Desde la psicología social, este color suele ser elegido por personas que buscan mantener margen de maniobra: no afirmarse demasiado, no contradecir abiertamente y conservar opciones abiertas.

Cuando se repite como elección central, puede acompañar una comunicación ambigua, donde se dice lo necesario para quedar bien, sin comprometer convicciones profundas.

El azul muy suave: confiabilidad calculada

El azul claro o celeste transmite calma, corrección y confiabilidad. Por eso es común en entornos institucionales.

La psicología del color indica que estos tonos generan buena impresión rápida, incluso sin un vínculo previo.

En personas que priorizan la imagen por sobre la coherencia interna, este color puede funcionar como escudo social: parece transparente y honesto, aun cuando lo que se expresa no coincide del todo con lo que se piensa.

La diferencia entre estrategia social e hipocresía, según la psicología

La psicología aclara que adaptarse no es hipocresía. Ajustar el comportamiento o la imagen según el contexto es una habilidad social.

El problema aparece cuando esa adaptación se vuelve constante y desconectada de valores propios, generando contradicciones internas.

En esos casos, los colores elegidos suelen ser seguros, aceptados y poco disruptivos, porque acompañan el objetivo de agradar sin exponerse.

