Las personas que tienen una silla con ropa acumulada poseen una dificultad, según la psicología

En muchos dormitorios existe un mueble que ha perdido su función original, ya sea una silla de diseño, una banqueta o una bicicleta fija , que se transformó en un monumento: " la silla de la ropa ". Esa montaña de prendas que no están lo suficientemente sucias para lavar, pero tampoco lo suficientemente impecables para volver al placard.

Aunque parezca una simple falta de tiempo, la psicología sugiere que este comportamiento es el síntoma de una dificultad específica: la parálisis por análisis y el agotamiento de la carga cognitiva. Tener una silla con ropa acumulada no habla de pereza, sino de una gestión compleja de las decisiones diarias .

Desde la psicología cognitiva , el acto de dejar la ropa sobre una silla en lugar de guardarla se explica a través de la fatiga de decisión . Cada vez que nos desvestimos, el cerebro debe procesar una clasificación: " ¿Está sucio?", "¿Se puede reusar?", "¿Requiere planchado? ".

Cuando el sistema ejecutivo está agotado al final del día, el cerebro busca un atajo para ahorrar energía. Científicamente, este comportamiento se vincula con la dificultad en la función ejecutiva, específicamente en el área de la categorización.

Según estudios sobre el entorno y el bienestar, el desorden visual actúa como un estímulo constante que compite por nuestra atención. Un espacio saturado eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés , porque el cerebro interpreta las tareas inconclusas (como esa ropa sin guardar) como una lista de pendientes abierta que consume recursos en segundo plano.

Los 3 perfiles detrás de la acumulación en la silla

La psicología del comportamiento clasifica a las personas que mantienen este hábito bajo tres dificultades o rasgos destacados:

Postergación de decisiones:

A diferencia de la procrastinación clásica, aquí la dificultad radica en la incertidumbre. La silla representa una "zona gris". La persona no puede decidir si la prenda merece el esfuerzo de ser colgada o el gasto de ser lavada. Al no elegir ninguna, crea un tercer estado físico que posterga el conflicto mental. Agotamiento de la carga cognitiva:

Este perfil corresponde a personas que enfrentan jornadas de alta exigencia mental. Al llegar a casa, el "ancho de banda" cognitivo es tan bajo que colgar una percha se percibe como una tarea hercúlea. La silla es, en realidad, un síntoma de un cerebro que ya no puede procesar más reglas de orden. Perfeccionismo maladaptativo:

Paradójicamente, muchos perfeccionistas tienen "la silla". Si no tienen el tiempo o la energía para doblar la ropa exactamente como dicta su estándar, prefieren no hacerlo. El pensamiento es: "Si no puedo guardarlo perfectamente, lo dejo ahí hasta que pueda". Es el hábito de "todo o nada" aplicado al orden doméstico. acumular ropa

¿Cuándo "la silla" se vuelve un problema?

El problema no es la silla en sí, sino lo que representa en términos de higiene visual. El desorden en el lugar de descanso interfiere con la capacidad del cerebro para desconectarse.

Un dormitorio que exhibe tareas "a medio terminar" envía señales de alerta al sistema nervioso, lo que puede derivar en dificultades para conciliar el sueño o una sensación de cansancio crónico al despertar.

La Dra. Libby Sander, experta en comportamiento organizacional y ambiente, sostiene que nuestro entorno físico es un reflejo de nuestro estado interno, pero también un predictor de nuestra productividad. Según sus investigaciones, el desorden visual afecta nuestra capacidad de enfoque y aumenta la irritabilidad.