29 de diciembre de 2025 - 12:47

Según la psicología, las personas que empujan su silla hacia atrás al levantarse poseen estas 9 conductas

Un hábito tan simple como acomodar la silla al levantarte puede decir mucho más sobre tu carácter de lo que imaginás, según la psicología.

La psicología dice las personas quelas personas que empujan su silla hacia atrás cuando se levantan de una mesa.

La psicología dice las personas quelas personas que empujan su silla hacia atrás cuando se levantan de una mesa.

Foto:

Por Cristian Reta

En la vida cotidiana, muchas acciones se realizan sin reflexión consciente. Sin embargo, la psicología sostiene que los hábitos automáticos son una extensión del carácter. Empujar la silla hacia atrás al levantarse de una mesa no es una cuestión de orden: para los especialistas en conducta, puede ser una señal clara de cómo una persona se relaciona con su entorno.

Leé además

reciclaje: guarda la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para ano nuevo

Reciclaje: guardá la botella de champagne y transformala en un maravilloso adorno para Año Nuevo

Por Andrés Aguilera
Se necesitan pocos materiales y algo de creatividad para convertir un descarte en un diseño creativo para casa.

Las copas rotas no las tires: son un tesoro en casa y pueden transformarse en decoración

Por Redacción

Este comportamiento, aparentemente trivial, está asociado a nueve conductas recurrentes que se repiten en distintos contextos sociales y laborales.

Las 9 conductas asociadas a quienes empujan la silla al levantarse

1. Conciencia social desarrollada

Quienes acomodan la silla suelen demostrar consideración por los demás, incluso cuando nadie se los pide. Estudios de la Universidad de Leiden expresan que ese tipo de personas piensan en la comodidad de quien vendrá después y en el orden del espacio compartido.

image

2. Alto nivel de autocontrol

Una investigación del Estudio de Dunedin asegura que detenerse un segundo antes de irse implica regular la impulsividad. La psicología vincula este tipo de control con mejores decisiones a largo plazo.

3. Personalidad responsable

De acuerdo con la revista de investigación Science Direct, Este hábito está relacionado con el rasgo de responsabilidad y compromiso, una característica frecuente en personas confiables tanto en lo personal como en lo profesional.

4. Respeto por los espacios comunes

Según estudios de la Universidad de Yale, empujar la silla refleja una noción clara de que los espacios no son de uso individual, sino colectivos, y deben mantenerse en condiciones adecuadas.

5. Atención a los detalles

Según estudios sobre la meticulosidad, las personas que realizan este gesto suelen ser observadoras, cuidadosas y atentas a pequeñas acciones que otros pasan por alto.

image

6. Pensamiento a futuro

No se trata solo del presente: acomodar la silla implica anticipar consecuencias y pensar en el impacto de las propias acciones.

7. Estándares internos elevados

No necesitan supervisión externa. Esto se relaciona con la investigación psicológica sobre la autodisciplina y la motivación, que expresa que aquellas personas actúan correctamente porque sus valores personales así lo dictan, incluso cuando nadie los observa.

8. Baja impulsividad

Este comportamiento revela una tendencia a pausar antes de actuar, una habilidad clave para manejar el estrés y las relaciones sociales.

9. Coherencia entre valores y acciones

Para estas personas, el carácter se expresa en lo cotidiano. La psicología conductual señala que las acciones pequeñas suelen reflejar cómo se enfrentan las grandes decisiones.

image

Por qué la psicología presta atención a estos gestos

Los especialistas coinciden en que la personalidad no se manifiesta solo en grandes discursos o decisiones importantes, sino en hábitos repetidos día tras día. Gestos como empujar una silla, ordenar un espacio o respetar turnos funcionan como indicadores silenciosos del modo en que una persona piensa, siente y se vincula con los demás.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Alerta amarilla por tormentas

Alertan por tormentas intensas con granizo y calor extremo: las zonas alcanzadas hoy

Por Redacción Sociedad
la psicologia destaca los tres colores que utilizan las personas inseguras

La psicología destaca los tres colores que utilizan las personas inseguras

Por Andrés Aguilera
lo que dice la psicologia sobre quienes acomodan su silla al levantarse de la mesa

Lo que dice la psicología sobre quienes acomodan su silla al levantarse de la mesa

Por Andrés Aguilera
Para la psicología, siempre debemos prestar atención al contexto emocional y personal.

Qué significa soñar siempre con el mismo número, según la psicología

Por Redacción