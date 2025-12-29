Alertan por tormentas intensas con granizo y calor extremo: las zonas alcanzadas hoy

Al igual que el domingo, Mendoza está este lunes bajo alerta amarilla por intensas tormentas con probabilidad de granizo. El aviso incluye al área metropolitana. Además, todo indica que, a diferencia de Nochebuena, habrá "mesa adentro" el miércoles 31 de diciembre.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica en el pronóstico del tiempo para hoy: "Caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche , vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera". Tras una mínima de 19°C, la máxima alcanzará los 35°C.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional emitió la alerta amarilla por tormentas en los sectores de:

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes . Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera, las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de nieve y/o granizo", señala el SMN para hoy.

En paralelo, hay otra alerta amarilla por temperaturas extremas.

Ola de calor en Mendoza hasta el jueves

El intenso calor, con máximas por encima de 35°C, seguirá al menos hasta el jueves en Mendoza.

"Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos moderados del noreste. Precipitaciones en cordillera", anticipa para el martes el pronóstico del tiempo, con una mínima de 21°C y una máxima de 37°C.

Atención con el miércoles 31: mesa adentro para el brindis de Año Nuevo. "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos leves del noreste. Inestable en cordillera", dice el reporte. Mínima: 22°C. Máxima: 37°C.

Respecto al jueves, se espera tiempo "muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas, vientos de dirección variable. Poco nuboso en cordillera". La máxima será de 38°C.