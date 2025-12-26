Combo meteorológico con alertas por tormentas con granizo y Zonda: las zonas afectadas hoy

Se viene un viernes complicado en Mendoza debido a una doble alerta amarilla por viento Zonda y probabilidad de tormentas con granizo, según el sector.
Hay doble alerta amarilla en Mendoza por la conjunción de los fenómenos este viernes 26 de diciembre. Además, mucho calor.
Se viene un viernes complicado en Mendoza debido a una doble alerta amarilla por viento Zonda y probabilidad de tormentas con granizo, según el sector.
La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Muy caluroso e inestable con tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe".
Tras una mínima de 20°C, la máxima alcanzará los 37°C.
El Servicio Meteorológico Nacional emitió dos alertas:
"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el SMN.
De todos modos, Defensa Civil advirtió que el fenómeno también podría extenderse al Gran Mendoza.
"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas".
El sábado estará "parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur". La mínima será de 23°C, mientras que la máxima rondará los 33°C.
En cuanto al domingo, el pronóstico anticipa: "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector norte". Después de una mínima de 19°C, la máxima trepará hasta los 36°C.