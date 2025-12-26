Combo meteorológico con alertas por tormentas con granizo y Zonda: las zonas afectadas hoy

Se viene un viernes complicado en Mendoza debido a una doble alerta amarilla por viento Zonda y probabilidad de tormentas con granizo, según el sector.

Alerta por tormentas con granizo afecta hoy a gran parte del territorio: los detalles

Calor sofocante, tormentas y viento Zonda: el combo meteorológico que amenaza a Mendoza

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia en el pronóstico del tiempo para hoy: "Muy caluroso e inestable con tormentas de intensidad moderada a severa hacia la noche, vientos moderados del noreste. Zonda en Malargüe".

Tras una mínima de 20°C, la máxima alcanzará los 37°C.

"El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por abundante precipitación en cortos períodos, granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, que podrían ser superados en forma puntual", indica el SMN.

De todos modos, Defensa Civil advirtió que el fenómeno también podría extenderse al Gran Mendoza.

Viento, tormentas y Zonda acechan a gran parte de Mendoza Tormentas acechan a gran parte de Mendoza Ramiro Gómez / Los Andes

Viento Zonda en horas de la tarde del viernes

Zona baja de Malargüe

"El área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 70 km/h. Este fenómeno puede provocar reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas".

Cómo estará el tiempo este fin de semana: mucho calor en Mendoza

El sábado estará "parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura, vientos moderados del sector sur". La mínima será de 23°C, mientras que la máxima rondará los 33°C.

En cuanto al domingo, el pronóstico anticipa: "Muy caluroso con nubosidad variable y tormentas aisladas hacia la noche, vientos moderados del sector norte". Después de una mínima de 19°C, la máxima trepará hasta los 36°C.