Calor sofocante, tormentas y viento Zonda: el combo meteorológico que amenaza a Mendoza

El verano se sentirá con un calor intenso en toda la provincia este viernes. El pronóstico del tiempo adelante lluvias fuertes para el fin de semana.

La intensa ola de calor en Mendoza hizo que muchos buscarán refrescarse en el parque General San Martín

Después de una Navidad con altas temperaturas, el calor no se calmará y el último fin de semana del año viene con amenazas de tormentas.

El puntapié inicial se dará este viernes ya que el Servicio Meteorológico Nacional anticipa un combo meteorológico que afectará a la toda la provincia ya que hay alerta amarilla por tormentas para el norte provincial, viento Zonda en el sur y una jornada muy calorosa en todo el territorio.

Alerta amarilla por tormentas y viento, según Servicio Meteorológico Nacional SMN Para este viernes, el pronóstico anticipa un día muy caluroso e inestable con tormentas hacia la noche con vientos moderados del noreste. La máxima esperada es de 37°C y la mínima será de 20°C

Para el sábado el día estará parcialmente nublado y ventoso con descenso de la temperatura y vientos moderados del sector sur. Además hay alerta amarilla por Zonda en Malargüe. La máxima será de 33°C y la mínima rondará los 23°C