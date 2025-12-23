23 de diciembre de 2025 - 20:37

Un departamento de Mendoza se ubicó entre los lugares más calurosas del país: a cuanto llegó la máxima

Con la llegada del verano, ya se sienten las jornadas con calor sofocante en toda la provincia y que superarán los 35°C en los próximos días.

Ola de calor en Mendoza

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Luego de la llegada oficial del verano en el país, particularmente en Mendoza se viven jornadas de calor sofocante. En este marco, un departamento de la provincia se ubicó entre las localidades más calurosas de Argentina durante este martes 23 de diciembre.

Según el ranking de temperaturas que elabora el Servicio Meteorológico Nacional, este martes a las 17 horas, el departamento de San Martín llegó a los 33.4°C y se ubicó en el octavo puesto. Para ese horario, la capital de San Juan se ubicaba en el top del ranking con 35°C.

San Martín estuvo entre las localidades más calurosas del país

Como si fuera poco, llegadas las 19 horas varias localidades comenzaron a bajar su temperatura y a descender en la tabla, ante esto el departamento de San Martín escaló varios puestos en el ranking, debido a que mantuvo su temperatura de 33°C y se ubicó en el segundo lugar, donde siguió liderando San Juan con 35°C.

Ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional.

El calor seguirá los próximos días

En lo que resta de la semana, el miércoles está prevista una jornada con tormentas aisladas y donde se mantendrá la temperatura. La máxima será de 33°C y la mínima de 20°C.

En tanto a partir del jueves de Navidad está prevista una jornada aún más calurosa. La máxima alcanzará los 36°C y la mínima será de 20°C.

Mientras que el viernes está pronosticada una jornada muy calurosa e inestable con tormentas. La máxima será de 37°C y la mínima de 22°C.

