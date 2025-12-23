Festejos de Navidad: una por una, estas son todas las fiestas habilitadas en Mendoza

El Ministerio de Seguridad y Justicia autorizó la realización de 22 fiestas privadas en toda la provincia de Mendoza, en el marco de los festejos de Nochebuena y Navidad para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.
Un total de 22 eventos cumplieron con los requisitos de la normativa vigente y han sido habilitados para desarrollarse en toda la provincia este 25 de diciembre.
Desde la Subdirección de Control y Eventos de Locales de Esparcimiento informaron que diez de los eventos serán en el Gran Mendoza, tres en zona Este, cinco en el Valle de Uco y cuatro en zona Sur. Además, estarán en funcionamiento más de 150 locales de esparcimiento categorizados, que también serán fiscalizados.
Los horarios especiales establecidos para Navidad son: ingreso y venta de entradas, hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas, hasta las 5.30, y cierre y finalización de los eventos, a las 7.30.
El Ministerio de Seguridad desplegará operativos de control con el objetivo de prevenir la realización de fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en los distintos espacios.
Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada.
Ante irregularidades o la realización de fiestas clandestinas, las denuncias pueden realizarse a través del 0800 222 0900, línea gratuita que funciona las 24 horas.