Festejos de Navidad: una por una, estas son todas las fiestas habilitadas en Mendoza

Un total de 22 eventos cumplieron con los requisitos de la normativa vigente y han sido habilitados para desarrollarse en toda la provincia este 25 de diciembre.

Se habilitaron 22 fiestas para el 25 de diciembre en Mendoza.&nbsp;

Se habilitaron 22 fiestas para el 25 de diciembre en Mendoza. 

Los Andes
El Ministerio de Seguridad y Justicia autorizó la realización de 22 fiestas privadas en toda la provincia de Mendoza, en el marco de los festejos de Nochebuena y Navidad para este miércoles 24 y jueves 25 de diciembre.

Desde la Subdirección de Control y Eventos de Locales de Esparcimiento informaron que diez de los eventos serán en el Gran Mendoza, tres en zona Este, cinco en el Valle de Uco y cuatro en zona Sur. Además, estarán en funcionamiento más de 150 locales de esparcimiento categorizados, que también serán fiscalizados.

Los horarios especiales establecidos para Navidad son: ingreso y venta de entradas, hasta las 3.30; expendio de bebidas alcohólicas, hasta las 5.30, y cierre y finalización de los eventos, a las 7.30.

Fiestas autorizadas en Mendoza para Navidad

Gran Mendoza

  • Open Air: Bodegas Tierras Altas (Luján)
  • Eden: Salón de Carolis (Luján)
  • Navidad Mirage: Salón Alma Hydra (Luján)
  • Santa Marta: Cima Bar (Luján)
  • 404 Christmas Session: Quinta Doña Elvira (Guaymallén)
  • Absolut X Label: Quinta Las Rosas (Guaymallén)
  • Navidad en la Isla: Isla Verde (Guaymallén)
  • Evento bailable: El Barcito (Lavalle)
  • Navidad Pedemonte: Pedemonte (Las Heras)
  • Evento bailable: El Cerro (Las Heras).

Zona Este

  • Navidad Popular: Club Juventud Unida (La Paz)
  • Apertura Navidad: La Mariana (San Martín)
  • Apertura Navidad: Paax (Junín).

Valle de Uco

  • Sofia Claus Fest: Sofía Disco (Tunuyán)
  • Delirium: Valley House (Tunuyán)
  • Colombia: Espacio Republic (Tunuyán)
  • Fiesta Haras: MKM (San Carlos)
  • Navidad: La Fortaleza (Tupungato).

Zona Sur

  • Fiesta Nómade: Centenarios Eventos (General Alvear)
  • Navidad, Pivovar (General Alvear)
  • Luven Navidad Bajo las Estrellas: Finca Las Perdices (San Rafael)
  • Elévate Sounds: Club Los Campesinos (San Rafael).

Operativos de control para los festejos de Navidad

El Ministerio de Seguridad desplegará operativos de control con el objetivo de prevenir la realización de fiestas clandestinas y verificar el cumplimiento de las condiciones de seguridad y salubridad en los distintos espacios.

Las tareas estarán a cargo de inspectores de la Subdirección de Control y Eventos, en coordinación con la Dirección de Seguridad Privada.

Ante irregularidades o la realización de fiestas clandestinas, las denuncias pueden realizarse a través del 0800 222 0900, línea gratuita que funciona las 24 horas.

