Operativo Navidad y Año Nuevo: controles de alcoholemia, horarios de micros y fiestas habilitadas

El Gobierno de Mendoza dio a conocer el operativo integral que desplegará durante las celebraciones de Navidad y Año Nuevo , con acciones coordinadas entre los ministerios de Seguridad y Justicia; Energía y Ambiente; y Salud y Deportes , además de informar cómo funcionará el transporte público en esas fechas.

El dispositivo incluye controles viales, prevención del delito, cobertura sanitaria, fiscalización de eventos, controles náuticos en embalses, prevención de incendios forestales y asistencia a viajeros en el Corredor Internacional , donde continúan operativos los paradores de servicios de Penitentes y Uspallata para quienes viajen a Chile.

Se informó que los días 24 y 31 de diciembre el transporte urbano y de media y larga distancia funcionará con frecuencias de día hábil hasta las 21.30 , según cada recorrido. En tanto, el 25 de diciembre y 1 de enero circulará con frecuencias de día feriado .

El director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat , señaló que el foco está puesto en la prevención y que el refuerzo principal de los operativos se desplegará desde la víspera de Navidad hasta la noche del 25, con presencia permanente en rutas, accesos y zonas turísticas . Habrá controles de alcoholemia en toda la provincia, en coordinación con los municipios.

“El 25 vamos a estar todo el día controlando, pero ya desde mañana a la noche vamos a tener una presencia fuerte en los controles de alcoholemia en toda la provincia”, agregó.

Amat destacó además una baja en los índices de alcoholemia positiva: en el último mes se realizaron más de 5.500 controles, con un 3,6% de positividad, cuando en años anteriores superaba el 8%.

Fiestas habilitadas, controles y denuncias

Hasta el momento, el Ministerio de Seguridad y Justicia lleva habilitadas 14 fiestas en la provincia: 5 en el Gran Mendoza, 3 en la zona Este, 3 en el Valle de Uco y 3 en el Sur. “Vamos a esperar hasta mañana al mediodía. Si se presenta la documentación de algún otro evento para habilitarlo, lo vamos a estar comunicando a través de la página de la cartera o del Gobierno”, explicó Amat.

Para denunciar fiestas clandestinas, el funcionario recordó que las comunicaciones deben realizarse a través del 911 o del 0800- 222- 0900.

Salud y emergencias

La subsecretaria de Gestión de Salud, Carina Copparoni, informó que todas las guardias hospitalarias y centros de salud estarán operativos, con refuerzos en algunas zonas. También habrá cobertura sanitaria en Potrerillos, Carrizal, Valle Grande, El Nihuil, Los Reyunos, Uspallata y Puente del Inca.

Pirotecnia y seguridad privada: competencias y fiscalización

Respecto al uso y comercialización de pirotecnia, Amat aclaró que los controles corresponden a los municipios, en función de sus ordenanzas vigentes. El Ministerio de Seguridad y Justicia interviene únicamente en tareas de acopio y destrucción del material secuestrado.

En tanto, Alejandro Antón, director de Seguridad Privada, explicó que la Ley 9578, que regula la actividad de la seguridad privada, establece la obligatoriedad de registrar todas las fiestas que contraten este tipo de servicio. “Controlamos que esté registrado ese objetivo, que coincida con el registro que se hizo, la cantidad de vigiladores, si los vigiladores tienen la credencial, el libro de novedades y todo lo que solicita la ley”, precisó.

Además, señaló que las inspecciones se realizan de manera coordinada con el área de Diversión Nocturna, a través de equipos conjuntos que verifican el cumplimiento de lo autorizado. “Si aparece alguna fiesta clandestina, hacemos el acta correspondiente, con la multa correspondiente”, concluyó.

Controles náuticos

Desde el Ministerio de Energía y Ambiente se reforzarán los controles náuticos en embalses y ríos. Se recordó que está prohibida la navegación nocturna, el nado en aguas abiertas y que las actividades acuáticas solo están permitidas en zonas boyadas y con guardavidas. Las multas pueden llegar hasta los 4,2 millones de pesos para faltas gravísimas.

A partir del 20 de diciembre y durante las fiestas, se controlará que las embarcaciones cuenten con la documentación correspondiente, los elementos de seguridad obligatorios y, en el caso de embarcaciones con motor, el carnet habilitante del conductor.

En Mendoza está permitida la práctica de deportes náuticos y el nado únicamente dentro de los perímetros boyados y con la presencia de guardavidas.

Prevención de incendios

El Plan Provincial de Manejo del Fuego mantendrá guardias permanentes durante las fiestas y reforzará patrullajes en zonas críticas como el piedemonte. Se recordó que está prohibido encender fuego fuera de lugares habilitados, usar pirotecnia o arrojar colillas encendidas. Las multas por provocar incendios pueden alcanzar los 58 millones de pesos.

Se llevarán adelante patrullajes preventivos en zonas críticas como el piedemonte y controles coordinados con el Ministerio de Seguridad en la zona de Blanco Encalada, para recordar a mendocinos y turistas que está prohibido hacer fogatas o asados al aire libre fuera de los espacios habilitados, como campings autorizados.

Desde el Gobierno provincial hicieron un llamado a mendocinos y turistas a celebrar con responsabilidad, respetando las normas y colaborando con los operativos para disfrutar de unas fiestas seguras en toda la provincia.