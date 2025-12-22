Las dos empresas que compiten para quedarse con el manejo del Aconcagua Arena por 20 años

El gobernador Alfredo Cornejo participó de la apertura electrónica de ofertas de la licitación pública nacional para la concesión de uso y explotación comercial del Estadio Aconcagua Arena , uno de los espacios multipropósito más importantes de la provincia. El acto se realizó tras 50 días de publicación del llamado en la plataforma oficial del Gobierno de Mendoza .

Con este proceso, el Ejecutivo provincial busca avanzar hacia un nuevo modelo de administración con gestión privada , con el objetivo de garantizar una utilización sostenida del estadio y consolidar a Mendoza como una plaza relevante dentro del circuito cultural, artístico y deportivo, fortaleciendo además su posicionamiento turístico a nivel nacional e internacional.

De la apertura participaron también el secretario de Deportes, Federico Chiapetta ; el director general de Contrataciones, Roberto Reta , y el equipo técnico de la Comisión de Evaluación de Ofertas. En esta instancia se constató la presentación de dos propuestas , correspondientes a las empresas Perfecta Producción SA y Broda SA , esta última vinculada a la futura conformación de Arena Aconcagua SA . Ambas ofertas contemplan la explotación del estadio por un período de 20 años , con la realización de eventos artísticos, deportivos, culturales y académicos.

Reta explicó que, tras la apertura electrónica realizada en vivo en Casa de Gobierno, se efectuó una verificación preliminar de la documentación para constatar el cumplimiento de los requisitos administrativos, técnicos y económicos exigidos por el pliego.

Durante el acto, el gobernador Cornejo destacó que la iniciativa apunta a lograr un uso estratégico y permanente del estadio. “Necesitamos que el Aconcagua Arena tenga más de 200 fechas anuales , con deporte, entretenimiento y grandes shows, algo que con gestión privada creemos posible”, afirmó.

Las propuestas incluyen planes de inversión cercanos a los 5 millones de dólares, destinados principalmente a mejoras en climatización, acústica, servicios gastronómicos, estacionamiento y administración, además de la integración de pymes mendocinas, lo que generará más de un centenar de puestos de trabajo directos e indirectos.

Cornejo subrayó además el impacto positivo que tendrá el funcionamiento permanente del estadio en la economía y el turismo provincial, especialmente en temporadas bajas, y aclaró que la concesión no implica perder el control público, ya que el Estado se reserva fechas para actividades deportivas y culturales de interés público.

El próximo paso será la evaluación integral de las ofertas por parte de la Comisión de Preadjudicación, que definirá la propuesta más conveniente según los parámetros establecidos en el pliego. El seguimiento del proceso puede realizarse a través del portal oficial de compras del Gobierno provincial.