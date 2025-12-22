Los 85 ganadores del Quini 6 de Navidad: con estos 6 números se llevaron $70 millones

El Quini 6 de Navidad premió este domingo 21 de diciembre a 85 jugadores con más de 70 millones de pesos cada uno, aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.332, correspondiente a ayer, hubo 85 ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale" . Se lleva cada uno $70.588.235,29 tras acertar cinco de los siguientes números: 06, 17, 19, 22, 29 y 41.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles 24 de diciembre, fecha del siguiente sorteo.

14 - 22 - 27 - 33 - 39 - 44

03 - 07 - 24 - 31 - 39 - 44

Revancha

10- 17 - 26 - 27 - 32 - 40

Siempre Sale

06 - 17 - 19 - 22 - 29 -41

Premios próximo sorteo Quini 6 de Navidad - miércoles 24 de diciembre

El miércoles 24 de diciembre (sorteo N° 3.333), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $6.700 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Primer Sorteo, con $3.680 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $3.680 millones

$3.680 millones La Segunda: $850 millones

$850 millones Revancha: $1.790 millones

$1.790 millones Siempre Sale: $250 millones

$250 millones Extra: $130 millones

Desde la Lotería de Santa Fe hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.

Cuánto sale la boleta del Quini 6

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Hasta qué hora se puede jugar al Quini 6

Para el sorteo del próximo miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 de ese día.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.