18 de diciembre de 2025 - 07:58

Resultados y ganadores del Quini 6 del miércoles 17 de diciembre: revisá tu boleta

Están disponibles las cifras del sorteo N° 3.331. Hubo 8 personas que ganaron más de $33 millones cada una.

Los Andes | Redacción Sociedad
El Quini 6 premió este miércoles 17 de diciembre a ocho jugadores con más de 33 millones de pesos cada uno, aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes.

Quini 6 de Navidad con $6.000 millones asegurados: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Un nuevo afortunado ganó $4.150 millones en el Quini 6: cuándo será el próximo sorteo de casi $5.000 millones.

El Quini 6 sortea un pozo de $5.000 millones: cuándo es y cómo jugar

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.331, correspondiente a ayer, hubo ocho ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale". Se lleva cada uno $33.825.270,94 tras acertar cinco de los siguientes números: 08, 14, 31, 32, 35 y 39.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 21 de diciembre, fecha del siguiente sorteo.

Premios próximo sorteo Quini 6 de Navidad - domingo 21 de diciembre

El domingo 21 de diciembre (sorteo N° 3.332), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.000 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $6.000 millones.

Desde la Lotería de Santa Fe hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.

“En estos últimos días entregamos más de 9 millones de dólares si hacemos la conversión, con los premios que salieron el domingo pasado en Reconquista, provincia de Santa Fe, de 8.850 millones de pesos, y el premio del miércoles en Curuzú Cuatiá en Corrientes, de 4.150 millones", dijo Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe.

Resultados y ganadores en el sorteo del Quini 6
Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $10.000 millones en Navidad

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $6.000 (precio especial).

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6 para Navidad

Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

