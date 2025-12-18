Resultados y ganadores del Quini 6 del miércoles 17 de diciembre: revisá tu boleta

El Quini 6 premió este miércoles 17 de diciembre a ocho jugadores con más de 33 millones de pesos cada uno , aunque los reconocimientos mayores quedaron vacantes.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.331, correspondiente a ayer, hubo ocho ganadores con cinco aciertos en la categoría "Siempre Sale" . Se lleva cada uno $33.825.270,94 tras acertar cinco de los siguientes números: 08, 14, 31, 32, 35 y 39.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo, La Segunda y Revancha. Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo 21 de diciembre, fecha del siguiente sorteo.

El domingo 21 de diciembre (sorteo N° 3.332), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $10.000 millones, de acuerdo a la Lotería de Santa Fe. El más jugoso es el de la categoría Revancha , con $6.000 millones.

Desde la Lotería de Santa Fe hacen hincapié en la importancia de apostar únicamente en agencias oficiales o a través de los canales autorizados, resguardando así la seguridad de los jugadores.

“En estos últimos días entregamos más de 9 millones de dólares si hacemos la conversión, con los premios que salieron el domingo pasado en Reconquista, provincia de Santa Fe, de 8.850 millones de pesos, y el premio del miércoles en Curuzú Cuatiá en Corrientes, de 4.150 millones", dijo Daniel Di Lena, vicepresidente ejecutivo de Lotería de Santa Fe.

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $6.000 (precio especial).

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6 para Navidad

Para el sorteo del domingo, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 del sábado.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.