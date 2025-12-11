El Quini 6 sortea un pozo de $5.000 millones: cuándo es y cómo jugar

Se viene un nuevo sorteo en el Quini 6 por un pozo acumulado de $4.950 millones , luego de que este miércoles un afortunado oriundo de la ciudad de Curuzú Cuatiá , provincia de Corrientes , ganara un premio increíble de más de $4.150 millones .

El apostador se hizo millonario acertando los 6 números de la modalidad "La Segunda" que fueron el 08-12-19-22- 24-32 .

Además, en el Siempre Sale hubo 30 ganadores a lo largo de todo el país que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $247.000.000.

En el resto del los sorteos tuvieron como resultado las siguientes combinaciones sin ganadores con 6 aciertos:

El domingo 14 de diciembre, a las 21:15, el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $4.950 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $8.850 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $3.070 millones

$3.070 millones La Segunda: $700 millones

$700 millones Revancha: $730 millones

Siempre Sale: $320 millones

$320 millones Extra: $130 millones

Cuánto sale la boleta del Quini 6 que sortea $4.950 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6

Para el sorteo del miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 19.30 de ese día.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

