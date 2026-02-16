16 de febrero de 2026 - 10:21

Quién es el afortunado que ganó $8.000 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.348, correspondiente al domingo 15 de febrero.

Un correntino ganó $8.000 millones en el Quini 6 del domingo 15 de febrero

Un correntino ganó $8.000 millones en el Quini 6 del domingo 15 de febrero

Foto:

LA
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 premió este domingo 15 de febrero a un jugador con más de 8.000 millones de pesos. En tanto, para el próximo miércoles, el pozo acumulado total ascenderá a $ 10.450 millones.

Leé además

Quini 6: los dos mendocinos que ganaron gracias a estos números de la suerte

Quini 6: los dos mendocinos que ganaron gracias a estos números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Turismo en Mendoza: el Ente Mendoza Turismo (Emetur) confirmó que las “Mansas Promociones” que ofrece la provincia para el sector turístico permanecerán vigentes hasta el 31 de mayo.

Extienden las "mansas promociones" en Mendoza: cuánto sale una experiencia en una bodega y el alojamiento

Por Redacción Sociedad

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.348, correspondiente a ayer, el apostador hizo su jugada en una agencia de Corrientes y acertó los números 07, 11, 13, 14, 36 y 37 en la categoría "Revancha". Como premio, se llevará $ 8.061.570.084,60.

En tanto, hubo 59 ganadores en el "Siempre Sale": cada uno se quedará con más de $ 6.850.800,15 tras acertar cinco de los siguientes números: 04, 07, 12, 22, 26 y 39.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo y La Segunda, por lo que se acumula el dinero y hay nuevas chances para el miércoles 18 de febrero, con un pozo total de $ 10.450 millones.

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.348 del domingo 15 de febrero

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

06 - 12 - 24 - 26 - 40 - 41

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

03 - 17 - 21 - 34 - 38 - 43

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

07 - 11 - 13 - 14 - 36 - 37

Un ganador de Corrientes con $ 8.061.570.084,60.

Siempre Sale del Quini 6

04 - 07 - 12 - 22 - 26 - 39

Hubo 59 ganadores con cinco ciertos. Como premio se lleva cada uno $ 6.850.800,15.

Quini 6 del 8 de febrero: los dos mendocinos que ganaron gracias a estos números de la suerte
Quini 6 del 18 de febrero: $ 10.450 millones de pozo acumulado

Quini 6 del 18 de febrero: $ 10.450 millones de pozo acumulado

Quini 6: premios en juego para el miércoles 18 de febrero

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

  • Tradicional Primer Sorteo: $7.600 millones
  • La Segunda: $1.780 millones
  • Revancha: $600 millones
  • Siempre Sale: $315 millones
  • Extra: $155 millones

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Calzada hundida y camión atrapado en la calle Alsina (Luzuriaga, Maipú)

Qué pasó con la calle Alsina en Maipú: camión "hundido" y calzada colapsada

Por Redacción Sociedad
Lunes 16 de febrero: alerta por tormentas con granizo en Mendoza

Emiten hoy alerta por tormentas con granizo en Mendoza: horario y zonas alcanzadas

Por Redacción Sociedad
Por qué es importante desarrollar el hábito de la lectura

Por qué es importante desarrollar el hábito de la lectura

Por Silvana Cataldo
mas de 5 mil ninos y ninas participaron de las escuelas de verano en maipu

Más de 5 mil niños y niñas participaron de las Escuelas de Verano en Maipú

Por Redacción