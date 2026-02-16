Quién es el afortunado que ganó $8.000 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.348, correspondiente al domingo 15 de febrero.

Un correntino ganó $8.000 millones en el Quini 6 del domingo 15 de febrero

El Quini 6 premió este domingo 15 de febrero a un jugador con más de 8.000 millones de pesos. En tanto, para el próximo miércoles, el pozo acumulado total ascenderá a $ 10.450 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.348, correspondiente a ayer, el apostador hizo su jugada en una agencia de Corrientes y acertó los números 07, 11, 13, 14, 36 y 37 en la categoría "Revancha". Como premio, se llevará $ 8.061.570.084,60.

En tanto, hubo 59 ganadores en el "Siempre Sale": cada uno se quedará con más de $ 6.850.800,15 tras acertar cinco de los siguientes números: 04, 07, 12, 22, 26 y 39.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo y La Segunda, por lo que se acumula el dinero y hay nuevas chances para el miércoles 18 de febrero, con un pozo total de $ 10.450 millones.

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.348 del domingo 15 de febrero Tradicional Primer Sorteo del Quini 6 06 - 12 - 24 - 26 - 40 - 41

La Revancha del Quini 6 07 - 11 - 13 - 14 - 36 - 37 Un ganador de Corrientes con $ 8.061.570.084,60. Siempre Sale del Quini 6 04 - 07 - 12 - 22 - 26 - 39 Hubo 59 ganadores con cinco ciertos. Como premio se lleva cada uno $ 6.850.800,15. Quini 6 del 18 de febrero: $ 10.450 millones de pozo acumulado Quini 6: premios en juego para el miércoles 18 de febrero El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales: Tradicional Primer Sorteo: $7.600 millones

La Segunda: $1.780 millones

Revancha: $600 millones

Siempre Sale: $315 millones

Extra: $155 millones Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15. Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe. Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6? Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica "en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente". A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.