Quini 6: los dos mendocinos que ganaron gracias a estos números de la suerte

El Quini 6 dejó este domingo 8 de febrero a 31 ganadores con más de 12,8 millones de pesos cada uno. Entre los afortunados, hubo dos mendocinos , según lo informado por la Lotería de Santa Fe.

Sortean $14.650 millones en el Quini 6: la fecha límite para jugar y el precio de la boleta

Dos mendocinos ganaron el último Quini 6: estos fueron los números de la suerte

En el sorteo N° 3.346 , que tenía en juego un pozo histórico de $ 15.800 millones, dos jugadores de Mendoza se alzaron con $12.844.784,03 en la categoría " Siempre sale " al acertar cinco de los siguientes seis números: 04, 07, 23, 32, 37 y 38.

Otras 29 personas también acertaron en "Siempre sale": ocho de la provincia de Buenos Aires, seis de Santa Fe, tres de Córdoba, tres de la Ciudad de Buenos Aires, dos de Río Negro y una de Salta, Misiones, San Juan, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos y Chubut.

Los premios mayores del domingo quedaron vacantes , por lo que se acumularán para el sorteo de $ 16.450 millones previsto para el miércoles 11 de febrero.

La noticia se conoció el mismo día en que un mendocino se alzó con un megapremio millonario en el Loto Plus.

Ganadores del Quini 6, domingo 8 de febrero Lotería de Santa Fe

Último Quini 6: resultados del sorteo N° 3.346 del domingo 8 de febrero

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

18 - 23 - 24 - 40 - 44 - 45

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

00 - 02 - 12 - 13 - 25 - 38

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Revancha del Quini 6

04 - 17 - 20 - 21 - 37 - 39

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

04 - 07 - 23 - 32 - 37 - 38

Hubo 31 ganadores con cinco aciertos y $12.844.784,03 cada uno como premio.

Quini 6 de $16.450 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El miérocles 11 de febrero (sorteo N° 3.347), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $ 16.450 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $ 7.650 millones.

Tradicional Primer Sorteo: $7.080 millones

$7.080 millones La Segunda: $1.260 millones

$1.260 millones Revancha: $7.650 millones

$7.650 millones Siempre Sale: $305 millones

$305 millones Extra: $155 millones

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

El Quini 6 entregó el premio más grande de su historia- Imagen ilustrativa / Web Quini 6: los dos mendocinos que ganaron el 8 de febrero

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.