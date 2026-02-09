Quini 6: los dos mendocinos que ganaron gracias a estos números de la suerte

El Quini 6 dejó este domingo 8 de febrero a 31 ganadores con más de 12,8 millones de pesos cada uno. Entre los afortunados, hubo dos mendocinos, según lo informado por la Lotería de Santa Fe.
Resultados y ganadores del sorteo N° 3.346, correspondiente al domingo 8 de febrero. El pozo acumulado crece a $ 16.450 millones.
El Quini 6 dejó este domingo 8 de febrero a 31 ganadores con más de 12,8 millones de pesos cada uno. Entre los afortunados, hubo dos mendocinos, según lo informado por la Lotería de Santa Fe.
En el sorteo N° 3.346, que tenía en juego un pozo histórico de $ 15.800 millones, dos jugadores de Mendoza se alzaron con $12.844.784,03 en la categoría "Siempre sale" al acertar cinco de los siguientes seis números: 04, 07, 23, 32, 37 y 38.
Otras 29 personas también acertaron en "Siempre sale": ocho de la provincia de Buenos Aires, seis de Santa Fe, tres de Córdoba, tres de la Ciudad de Buenos Aires, dos de Río Negro y una de Salta, Misiones, San Juan, La Pampa, Corrientes, Entre Ríos y Chubut.
Los premios mayores del domingo quedaron vacantes, por lo que se acumularán para el sorteo de $ 16.450 millones previsto para el miércoles 11 de febrero.
La noticia se conoció el mismo día en que un mendocino se alzó con un megapremio millonario en el Loto Plus.
18 - 23 - 24 - 40 - 44 - 45
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
00 - 02 - 12 - 13 - 25 - 38
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
04 - 17 - 20 - 21 - 37 - 39
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
04 - 07 - 23 - 32 - 37 - 38
Hubo 31 ganadores con cinco aciertos y $12.844.784,03 cada uno como premio.
El miérocles 11 de febrero (sorteo N° 3.347), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado estimado en $ 16.450 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.
El más jugoso es el de la categoría Revancha, con $ 7.650 millones.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.