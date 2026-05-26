Palmira, revolucionado por el millonario misterioso que ganó $3.300 millones en el Quini 6: "Cuatro generaciones sin laburar"

El ganador del Quini 6, que se llevó más de 3.300 millones de pesos , hizo su apuesta en un lugar emblemático de Palmira: la Agencia N° 464 “El Millón”, propiedad de Oscar Montes de Oca , uno de los agencieros más conocidos y queridos del distrito sanmartiniano.

Es de Mendoza y ganó más de $3.310 millones en el Quini 6: sus números de la suerte

La agencia funciona en la histórica parada de colectivos y kiosco “Cholita”, sobre avenida Libertador, un punto de encuentro obligado para generaciones de palmirenses. Allí, entre cigarrillos, diarios, café y apuestas, se vendió la boleta que convirtió a un desconocido en multimillonario.

“Realmente estamos muy contentos, muy felices. Nosotros vendemos ilusiones y esta ilusión se hizo realidad” , dijo Montes de Oca en una entrevista de Palmira Medios, uno de los tantos que buscó a Don Oscar.

La llamada llegó cerca de la una de la madrugada. Del otro lado le confirmaban que el ticket ganador había salido de su agencia. Desde entonces, el teléfono no dejó de sonar y el movimiento en el local se multiplicó. Vecinos, curiosos y apostadores llegan buscando detalles, intentando reconstruir quién pudo haber sido el afortunado. Pero el misterio sigue intacto.

“No sabemos quién es ni dónde va a aparecer. Yo, si fuera esa persona, no diría nada e iría directamente al Instituto a cobrarlo”, comenta entre risas el agenciero, que conoce mejor que nadie cómo funcionan estas historias en los pueblos chicos.

Y Palmira, justamente, tiene alma de pueblo. Aunque forma parte del departamento de San Martín, conserva esa dinámica donde todos se conocen, donde las noticias corren rápido y donde cualquier movimiento extraño despierta sospechas.

Por eso, desde que salió el premio, abundan las especulaciones. Que un comerciante. Que un jubilado. Que alguien que juega siempre los mismos números. Que fue una apuesta de paso. Que se trató de una boleta automática hecha por la máquina. “Creo que es una boleta instantánea, de esas que hace la máquina”, aventura Oscar.

El hombre habla de la noticia con entusiasmo genuino. No sólo por el impacto económico, sino porque siente que el premio también representa algo para Palmira. “Yo nací en Palmira y le debo todo a Palmira”, afirma.

Su historia está íntimamente ligada a la ciudad. Además de “El Millón”, también Oscar es la imagen del histórico kiosco y agencia “Los Dos Patitos”, muy conocido en la zona. Décadas detrás del mostrador le dieron fama de personaje entrañable, de esos comerciantes que conocen por el nombre a medio pueblo.

Por eso no sorprende que el premio haya sido vivido casi como un triunfo colectivo.

En una ciudad golpeada por las dificultades económicas y por la incertidumbre cotidiana, la aparición de un nuevo multimillonario funciona como combustible para la fantasía. Durante unos días, Palmira volvió a creer en la suerte.

Montes de Oca incluso hizo cuentas sobre el futuro del ganador. “Después de todos los descuentos, si pone la plata en un plazo fijo, cobraría unos 60 millones de pesos por mes. Es la cuenta que hemos hecho. Por lo menos tendrán tres o cuatro generaciones sin laburar”, dice, mezclando humor y asombro.

Él también recibirá un porcentaje por haber vendido la boleta ganadora. Y ya tiene planes. “Con mi ganancia hemos pensado en irnos de viaje a Centroamérica. Son sueños que uno tiene”. Luego remata con una frase que, desde que salió el premio, repite cada vez que le preguntan por la fortuna que cayó sobre Palmira: “La plata no hace la felicidad, pero ayuda tremendamente”.