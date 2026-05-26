26 de mayo de 2026 - 12:34

En Chubut elaboraron la empanada más grande del mundo y batieron un récord Guinness

Se elaboró el domingo en una feria de Esquel. Superó a la empanada colombiana que tenía el récord por más de 10 kilos.

Así es la empanada argentina que rompió el récord de la más grande del mundo.&nbsp;

Así es la empanada argentina que rompió el récord de la más grande del mundo. 

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En Esquel
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, alcanzó un récord internacional al confeccionar la empanada más grande del mundo, registrando un peso de 26,10 kilos. Con esta marca, la localidad patagónica superó por más de diez kilos el récord anterior, que ostentaba Colombia con una pieza de 14,2 kilos.

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El desafío fue liderado por Claudio Jaramillo, titular de la pizzería Baruch, junto a un equipo de cocineros que trabajaron durante semanas para presentar la propuesta en la Feria Patria de la Sociedad Rural de Esquel.

argentina rompió el récord de la empanada más grande del mundo
La empanada argentina que pesó más de 26 kilos y rompió el récord mundial.

La empanada argentina que pesó más de 26 kilos y rompió el récord mundial.

La preparación

La elaboración comenzó la noche del domingo 24 de mayo ante la mirada de cientos de vecinos y turistas. Como ingredientes utilizaron una enorme masa sobre la cual se distribuyó un relleno de carne, huevo duro y verdeo.

Para validar el récord, el requisito técnico era que debía elaborarse en una sola pieza. El equipo debía lograr que la preparación se cocinara íntegramente sin romperse ni abrirse en el repulgue.

Alrededor de las 20:12, cuatro personas introdujeron la empanada en un horno acondicionado especialmente para la ocasión, iniciando una espera de más de 90 minutos de cocción.

argentina rompió el récord de la empanada más grande del mundo
Tras el pesaje oficial, cocineros y vecinos celebran el nuevo récord.

Tras el pesaje oficial, cocineros y vecinos celebran el nuevo récord.

Tras retirar la pieza entera del horno, se procedió al pesaje oficial que confirmó los 26,10 kilos, desatando la emoción entre los organizadores y el público presente. Jaramillo, quien ya ostenta títulos como campeón mundial de empanadas y sudamericano de pizza gourmet, sumó así un nuevo reconocimiento internacional para la gastronomía regional.

El evento concluyó con una degustación abierta, donde los asistentes pudieron probar la histórica preparación en una jornada que también incluyó música en vivo y ferias de productores locales.

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