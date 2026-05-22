22 de mayo de 2026 - 20:07

Caso Ángel López: la autopsia reveló severos golpes y agravaron las imputaciones contra la madre y su pareja

Los informes oficiales de la Junta Médica Forense de Chubut confirmaron que el pequeño sufrió hemorragias intracraneales y daño neurológico irreversible.

Caso Ángel López: la autopsia reveló severos golpes y agravaron las imputaciones contra la madre y su pareja.

Caso Ángel López: la autopsia reveló severos golpes y agravaron las imputaciones contra la madre y su pareja.

Foto:

Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

La Justicia de Chubut agravó las imputaciones contra Mariela Altamirano y Maicol González, la madre y el padrastro de Ángel López, el niño de 4 años que falleció como consecuencia de 22 traumatismos de cráneo a comienzos de abril en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

Leé además

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Caso Ángel López: el padre del niño rechazó la hipótesis de neumonía y dijo que están "encubriendo asesinos"

Por Redacción Sociedad
A tres décadas del Caso Yoryi: el crimen que conmocionó para siempre a Mendoza

A 30 años del brutal crimen del pequeño Yoryi: el caso que conmocionó para siempre a Mendoza

Por Enrique Pfaab

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Roberto Castillo, abogado querellante de la familia del menor, señaló que la mujer “sometía” a su hijo “a toda clase de violencia conjuntamente con González: así le quitaron la vida”.

El letrado explicó que la nueva calificación legal para Altamirano es homicidio agravado por el vínculo y alevosía, mientras que González está acusado por homicidio simple agravado por alevosía, cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.

Angel Lopez- madre
Mariela Altamirano y Maicol González, imputados por la muerte de Ángel López

Mariela Altamirano y Maicol González, imputados por la muerte de Ángel López

Los detalles de la autopsia

La audiencia se realizó a las 12 en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia, donde las partes conocieron los resultados de la autopsia y los estudios histopatológicos tras los análisis efectuados por la Junta Médica Forense provincial.

Los especialistas hallaron más de 20 infiltraciones hemáticas en el interior del cuero cabelludo, repartidas en zona frontoparietal derecha e izquierda, parietal bilateral, temporal y occipital, al tiempo que había múltiples lesiones vitales y recientes en el cráneo.

Además, detectaron más de veinte infiltraciones hemáticas distribuidas en distintas zonas de la cabeza, hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y daño neurológico irreversible.

El informe forense tanbién detalló en el estado general de salud de Ángel al momento de su fallecimiento. Según los datos revelados por el fiscal Facundo Oribones, el nene presentaba signos de mala alimentación y "pesaba solamente 19 kilogramos”.

El caso de Ángel López

El menor de 4 años ingresó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, en Chubut, el domingo 5 de abril con un cuadro de insuficiencia respiratoria. El pequeño estuvo en terapia intensiva y falleció unas horas después.

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia
Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia

En un primer momento, se habló de un paro cardiorrespiratorio sin signos externos de violencia, pero el informe preliminar de la autopsia reveló lesiones internas en la cabeza, un dato que reorientó la causa hacia una hipótesis de muerte violenta con su madre como sospechosa.

Actualmente, su madre Mariela Altamirano y su pareja Maicol González, se encuentran detenidos e imputados por homicidio. El padre biológico del pequeño y su madrastra exigen la cadena perpetua para los responsables de su muerte y piden que paguen los funcionarios que permitieron que el menor quedara bajo un entorno de peligro.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Detuvieron a un hombre que violó la perimetral y amenazó a su expareja en Maipú

Maipú: violó la perimetral, amenazó a su expareja con un cuchillo y terminó detenido

Por Redacción Policiales
Dogo argentino. Archivo Los Andes.

La Corte de Mendoza revocó un fallo y dejó sin indemnización a una nena atacada por un dogo argentino

Por Oscar Guillén
Los elementos que indicaron que el hijo mayor de Margarita Gutiérrez fue su asesino

Estas son las pruebas que incriminan al hijo mayor de Margarita Gutiérrez: sangre, cocaína y alcohol

Por Enrique Pfaab
Mayo sangriento: los crímenes que marcaron a Junín y sus inquietantes coincidencias.

Mayo sangriento: los crímenes que marcaron a Junín y sus inquietantes coincidencias

Por Enrique Pfaab