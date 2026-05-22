Caso Ángel López: la autopsia reveló severos golpes y agravaron las imputaciones contra la madre y su pareja.

La Justicia de Chubut agravó las imputaciones contra Mariela Altamirano y Maicol González, la madre y el padrastro de Ángel López, el niño de 4 años que falleció como consecuencia de 22 traumatismos de cráneo a comienzos de abril en la ciudad de Comodoro Rivadavia.

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En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, Roberto Castillo , abogado querellante de la familia del menor, señaló que la mujer “sometía” a su hijo “a toda clase de violencia conjuntamente con González: así le quitaron la vida”.

El letrado explicó que la nueva calificación legal para Altamirano es homicidio agravado por el vínculo y alevosía , mientras que González está acusado por homicidio simple agravado por alevosía , cuya única pena en expectativa es prisión perpetua.

Mariela Altamirano y Maicol González, imputados por la muerte de Ángel López

La audiencia se realizó a las 12 en la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia , donde las partes conocieron los resultados de la autopsia y los estudios histopatológicos tras los análisis efectuados por la Junta Médica Forense provincial.

Los especialistas hallaron más de 20 infiltraciones hemáticas en el interior del cuero cabelludo, repartidas en zona frontoparietal derecha e izquierda, parietal bilateral, temporal y occipital, al tiempo que había múltiples lesiones vitales y recientes en el cráneo.

Además, detectaron más de veinte infiltraciones hemáticas distribuidas en distintas zonas de la cabeza, hemorragias intracraneales, edema cerebral severo y daño neurológico irreversible.

El informe forense tanbién detalló en el estado general de salud de Ángel al momento de su fallecimiento. Según los datos revelados por el fiscal Facundo Oribones, el nene presentaba signos de mala alimentación y "pesaba solamente 19 kilogramos”.

El caso de Ángel López

El menor de 4 años ingresó al Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, en Chubut, el domingo 5 de abril con un cuadro de insuficiencia respiratoria. El pequeño estuvo en terapia intensiva y falleció unas horas después.

Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia Ángel López, el nene de 4 años que murió en Comodoro Rivadavia Gentileza

En un primer momento, se habló de un paro cardiorrespiratorio sin signos externos de violencia, pero el informe preliminar de la autopsia reveló lesiones internas en la cabeza, un dato que reorientó la causa hacia una hipótesis de muerte violenta con su madre como sospechosa.

Actualmente, su madre Mariela Altamirano y su pareja Maicol González, se encuentran detenidos e imputados por homicidio. El padre biológico del pequeño y su madrastra exigen la cadena perpetua para los responsables de su muerte y piden que paguen los funcionarios que permitieron que el menor quedara bajo un entorno de peligro.