Caso Ángel López: el padre del niño rechazó la hipótesis de neumonía y dijo que están "encubriendo asesinos"

Luis López, padre de Ángel Nicolás López , el niño de cuatro años fallecido a principios de abril en Comodoro Rivadavia, rechazó la nueva hipótesis de la Justicia de Chubut que sugiere que la causa de muerte fue una neumonía . El hombre reafirmó que su hijo no padecía enfermedades y calificó la nueva línea de investigación como un intento de desviar el foco del caso.

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"Mi hijo vivió cuatro años conmigo. Fue un niño sano que no tenía ningún problema respiratorio, nunca padeció de nada", señaló López. Sus declaraciones surgen tras conocerse que los estudios histopatológicos incorporados al expediente indican que el deceso se habría producido por una falla cerebral derivada de una falta de oxígeno por neumonía , contradiciendo la autopsia inicial.

El hombre, en diálogo con El Comodorense, dijo que a Ángel "lo asesinaron" y remarcó que "recibió más de 20 golpes en su cabeza, lo bañaron con agua fría y fue maltratado de todas las formas".

El padre de la víctima vinculó este cambio de versión con la presentación judicial que realizó junto a su abogado contra diversos funcionarios que intervinieron en el caso. Señalaron al juez Pablo Pérez, la defensora Verónica Roldán, la psicóloga Jennifer Leiva y la asistente social Estela Bellido.

Al respecto denunció que "están queriendo encubrir a los asesinos. Quieren salvar al juez, a la defensora, a la psicóloga y a la asistente social".

Situación procesal y posible cambio de carátula

Actualmente, la madre biológica del niño, Mariela Altamirano, y su pareja, Maicol González, permanecen detenidos desde el 12 de abril bajo la acusación de homicidio. Sin embargo, la nueva hipótesis médica podría derivar en un cambio de calificación legal a "abandono de persona seguido de muerte", bajo el argumento de que el "niño padeció el cuadro de neumonía durante varios días" sin recibir asistencia.

Ángel López Mariela Altamirano, mamá biológica de Ángel López y Michel González, pareja de la mujer.

Ante esta posibilidad, Luis López y su actual pareja, Lorena Andrade, advirtieron que no aceptarán modificaciones en la carátula. "Si fiscalía la quiere cambiar, por algo será y hay que prestar atención. Nosotros vamos a ir a fondo. Si esta Justicia no quiere hacer nada, yo mismo voy a hacer justicia por mi cuenta, porque la muerte de mi hijo no va a quedar en vano", sentenció.