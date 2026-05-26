26 de mayo de 2026 - 09:03

Histórico avistamiento: una ballena azul sorprendió a turistas y el video emociona a todos

Tripulantes y pasajeros de un bote turístico que realizaba una excursión por el Golfo San Jorge, frente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, fueron protagonistas de un hecho histórico: el avistamiento de una ballena azul a corta distancia, una situación inédita en la zona que quedó registrada en video.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Tripulantes y pasajeros de un bote turístico que realizaba una excursión por el Golfo San Jorge, frente a la ciudad de Comodoro Rivadavia, fueron protagonistas de un hecho histórico: el avistamiento de una ballena azul a corta distancia, una situación inédita en la zona que quedó registrada en video.

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La noticia se conoció en las últimas horas luego de que varios pasajeros compartieran en redes sociales las imágenes del impresionante encuentro con el cetáceo, considerado el animal más grande del planeta.

Uno de los registros que más repercusión generó fue el de Analía San Leandro, quien logró captar a pocos metros de la embarcación a la enorme ballena azul.

“Primera vez que se logra registrar a la enorme y enigmática ballena azul (Balaenoptera musculus) desde el bote frente a Comodoro Rivadavia. Un encuentro inolvidable que nos recuerda lo asombroso que es el Golfo San Jorge”, expresaron desde Proyecto Cetáceos GSJ.

El fenómeno se suma a otro momento viral ocurrido este fin de semana en Puerto Madryn, donde el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, publicó un video en el que se lo observa junto a una ballena durante el Primer Encuentro de Pesca Embarcada.

“No es IA, es una de las maravillas de nuestra provincia que enamoran a todos los que nos visitan”, escribió el mandatario en sus redes sociales.

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