Una parrillada hizo un sándwich de 700 metros pero todo terminó en caos: asistentes tiraron vallas para llevarse un pedazo

Este domingo, una parrilla organizó un multitudinario evento por el Día de la Revolución de Mayo en el que preparó un sándwich de matambre a la pizza de más de 700 metros para compartir con vecinos de Avellaneda . Sin embargo un grupo de personas desató el caos luego de que pasaran por arriba el vallado y asaltaran partes de la comida antes de la distribución.

Histórico avistamiento: una ballena azul sorprendió a turistas y el video emociona a todos

La actividad se realizó sobre la vía pública, donde se montó una extensa mesa de madera en el centro de la calle y se delimitó el espacio con vallas para ordenar al público.

El intento de preparar el sándwich de matambre a la pizza más grande del mundo terminó este lunes en medio de escenas de caos en Avellaneda, cuando cientos de personas derribaron las vallas de seguridad y avanzaron sobre las mesas para llevarse las porciones antes de que la… pic.twitter.com/2gga0s3krF

Mientras avanzaba la preparación del gigantesco sándwich el dueño de la Parrilla El Tano, quien organizó el evento, interactuaba con los asistentes mediante un micrófono, explicando el proceso y los ingredientes utilizados.

parrilla el tano avellaneda El sánguche de matambre a la pizza tuvo 771 metros de largo.

Pero sobre el final de la jornada, distintos grupos de personas comenzaron a saltar las vallas y a arrancar pedazos del sándwich, generando empujones y desorden. Según mostraron videos difundidos en redes sociales, algunos asistentes intentaron frenar la situación y les reclamaban a quienes se llevaban la comida que respetaran el evento y esperaran la entrega organizada.

Embed SANGUCHAZO AVELLANEDA: SE DESMADRÓ LA SITUACIÓN Y LA GENTE SE ABALANZÓ SOBRE EL SÁNGUCHE

Buenas quiero mandarte el video de lo que pasó hoy en el tano de mitre, te mando foto y video del hombre que fue el primero que tiró las vallas entró y empezó a guardase todo en bolsas. pic.twitter.com/fV4L9YcvV5 — EN LA MIRA (@enlamiraradio) May 25, 2026

En una de las grabaciones viralizadas, un hombre que había asistido junto a su familia increpó a una persona que tomó un trozo de la comida y lanzó: “Somos la Argentina, no somos África”.

El comunicado de la parrilla que organizó el evento

Tras lo ocurrido, desde Parrilla El Tano difundieron un comunicado en el que agradecieron el acompañamiento de los vecinos y repudiaron el comportamiento de quienes protagonizaron los incidentes.

“Queremos agradecer de corazón a todas las personas que fueron parte de este evento histórico. Ver a miles de personas acompañando y disfrutando juntos fue realmente un sueño para nosotros”, expresaron.

Además, señalaron que durante gran parte del día se vivió “un clima increíble” con familias y vecinos compartiendo el festejo “con respeto y buena energía”.

parrilla avellaneda

Sin embargo, remarcaron que el cierre de la jornada dejó “un sabor amargo”. “En el último momento, muchas personas comenzaron a descontrolarse, subiéndose, empujando y metiéndose directamente a sacar y comer el sándwich antes de que pudiera entregarse de manera organizada”, indicaron.

Desde el establecimiento gastronómico también señalaron que algunas personas se llevaron elementos pertenecientes a la organización del evento, pero no detallaron cuáles fueron los objetos robados.

“Entendemos la emoción y la cantidad de gente que había, pero detrás de este evento hubo meses de trabajo, esfuerzo y muchísimas personas dejando todo para que salga bien. Que terminara así realmente quedó feo y fue una falta de respeto para quienes estaban trabajando y también para la gente que esperaba tranquila”, manifestaron.

Pese al episodio, desde la parrilla destacaron que prefieren quedarse “con todo lo lindo que se vivió durante el día” y agradecieron a quienes participaron respetuosamente de la celebración patria.

Por otro lado, el intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, publicó en su cuenta de X: "EL SANGUCHE DE MATAMBRE A LA PIZZA MÁS GRANDE DEL MUNDO ES DE AVELLANEDA. Con una multitud de vecinos y vecinas, visitamos la Parrilla El Tano que celebró sus 25 años realizando un sanguche de matambre a la pizza de 771 metros por Av. Mitre. Siempre es hermoso encontrarnos con nuestra comunidad".