25 de mayo de 2026 - 22:12

Tras cinco días de incertidumbre, apareció la salteña desaparecida en Chile

Lourdes Rosario Brizuela, la joven salteña de 23 años que era intensamente buscada en Chile, apareció en la comuna de San Fernando y aseguró encontrarse en buen estado de salud.

Lourdes Rosario Brizuela tiene 23 años y es oriunda de la provincia de salta.

Lourdes Rosario Brizuela tiene 23 años y es oriunda de la provincia de salta.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Después de cinco días de intensa búsqueda e incertidumbre, apareció en Chile Lourdes Rosario Brizuela. Se trata de la joven argentina de 23 años que había desaparecido tras advertirle a su familia que sentía que varias personas la estaban siguiendo.

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La noticia fue confirmada por el fiscal jefe de Pichilemu, Rodrigo Troncoso, a Infobae. Según informó, la joven fue localizada en la comuna de San Fernando y que la orden de búsqueda ya quedó sin efecto.

Según detallaron las autoridades, la salteña se presentó por sus propios medios en una unidad policial para informar su paradero y confirmar que se encontraba en buen estado de salud.

La joven llevaba cinco días desaparecida

La desaparición de Lourdes había generado una fuerte preocupación tanto en Argentina como en Chile luego de que su familia perdiera contacto con ella el pasado 20 de mayo. De acuerdo con el relato de sus allegados, antes de cortar toda comunicación la joven manifestó que tenía miedo porque “había personas siguiéndola”, situación que motivó una rápida denuncia y el inicio de un operativo de búsqueda.

La alerta tomó mayor dimensión luego de que trascendiera que Lourdes vivía sola en Punta de Lobos, una localidad costera ubicada en la región chilena de O’Higgins, donde se había instalado desde diciembre de 2025.

Tras varios días sin novedades, Lourdes apareció este lunes en una dependencia policial de San Fernando, donde notificó formalmente a las autoridades sobre su ubicación. El fiscal Rodrigo Troncoso confirmó que desde la fiscalía lograron comunicarse telefónicamente con la joven y que ella misma aseguró encontrarse bien.

Luego de esa presentación, la Justicia chilena resolvió dar por finalizado el operativo y dejar sin efecto la orden de búsqueda que permanecía activa desde la semana pasada.

La búsqueda había movilizado a familiares y organizaciones

Durante los días de incertidumbre, familiares y organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas desaparecidas impulsaron campañas de difusión para intentar localizar a la joven argentina. Entre ellas participó la Fundación Volviendo a Casa, que había emitido una alerta pública y solicitado colaboración para ampliar la búsqueda en ambos países.

Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre dónde estuvo Lourdes durante los días en los que permaneció desaparecida ni qué ocurrió desde la última comunicación con su familia.

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