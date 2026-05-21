21 de mayo de 2026 - 09:17

Ofrecen $40 millones por el "petiso enano" y sus 7 cómplices, la banda que traficaba armas a Chile desde Mendoza

La Justicia Federal de Mendoza investiga a una banda vinculada al tráfico internacional de armas. Ofrecen $5 millones de recompensa por cada uno de los ocho prófugos, cinco de ellos de nacionalidad chilena.

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El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de cinco millones de pesos por información que permita capturar a ocho personas acusadas de integrar una organización delictiva vinculada al tráfico internacional de armas. Entre los prófugos hay cinco ciudadanos chilenos y tres argentinos, todos con pedido de captura nacional e internacional.

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La medida fue oficializada mediante la Resolución 462/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según el documento, el pedido fue realizado por el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, quien solicitó que se ofrezca una recompensa para quienes aporten datos útiles que permitan localizar y detener a los sospechosos.

Los buscados son Franco Simón Basaez Vilchez, alias “El Javi”; Lisandro Eduardo Basaez Morales, alias “El enano petiso”; Kevin Matías Sandoval González; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval; Aldana Matilde Glaria Orellana; Carlos Damián Algañaraz, alias “El Porteño”; Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón.

De acuerdo con la resolución, todos ellos tienen orden de captura nacional desde el 22 de mayo de 2024 y pedido de captura internacional desde el 22 de agosto de 2025.

Las autoridades indicaron que quienes tengan información podrán comunicarse de manera gratuita y confidencial con la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación.

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