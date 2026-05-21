Ofrecen $40 millones por el "petiso enano" y sus 7 cómplices, la banda que traficaba armas a Chile desde Mendoza

La Justicia Federal de Mendoza investiga a una banda vinculada al tráfico internacional de armas. Ofrecen $5 millones de recompensa por cada uno de los ocho prófugos, cinco de ellos de nacionalidad chilena.

El Ministerio de Seguridad de la Nación ofrece una recompensa de cinco millones de pesos por información que permita capturar a ocho personas acusadas de integrar una organización delictiva vinculada al tráfico internacional de armas. Entre los prófugos hay cinco ciudadanos chilenos y tres argentinos, todos con pedido de captura nacional e internacional.

La medida fue oficializada mediante la Resolución 462/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva y publicada este jueves en el Boletín Oficial.

Según el documento, el pedido fue realizado por el Juzgado Federal N° 3 de Mendoza, a cargo del juez Marcelo Fabián Garnica, quien solicitó que se ofrezca una recompensa para quienes aporten datos útiles que permitan localizar y detener a los sospechosos.

Los buscados son Franco Simón Basaez Vilchez, alias “El Javi”; Lisandro Eduardo Basaez Morales, alias “El enano petiso”; Kevin Matías Sandoval González; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval; Aldana Matilde Glaria Orellana; Carlos Damián Algañaraz, alias “El Porteño”; Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón.

De acuerdo con la resolución, todos ellos tienen orden de captura nacional desde el 22 de mayo de 2024 y pedido de captura internacional desde el 22 de agosto de 2025.

Las autoridades indicaron que quienes tengan información podrán comunicarse de manera gratuita y confidencial con la línea 134, correspondiente al Programa Nacional de Recompensas del Ministerio de Seguridad de la Nación. 4