Chile, en rojo: la economía sufrió su peor inicio en 17 años y cayó más de lo previsto

La economía de Chile sufrió una contracción del 0,5 % durante el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo período del año anterior y marcó su peor arranque anual desde la crisis financiera de 2009 , según informó el Banco Central chileno.

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El dato quedó por debajo de las previsiones del mercado y encendió nuevas alarmas sobre el escenario económico del país vecino, especialmente por el fuerte deterioro de sectores clave como la minería, la pesca y la actividad agropecuaria.

De acuerdo con el informe oficial, el retroceso económico estuvo impulsado principalmente por el comercio exterior.

Las exportaciones de bienes y servicios cayeron un 4,9 %, mientras que las importaciones crecieron un 2 %, generando un impacto negativo sobre la actividad económica general.

José Antonio Kast, presidente de Chile desde marzo de 2026

Desde el Banco Central explicaron que el resultado estuvo especialmente afectado por la baja producción minera y por problemas climáticos que golpearon al agro.

Uno de los sectores más afectados fue la actividad agropecuario-silvícola, que se desplomó un 5,4 % interanual. La caída estuvo relacionada principalmente con una menor producción frutícola, especialmente de uva de mesa, afectada por eventos climáticos adversos.

La pesca también sufrió un fuerte deterioro y retrocedió 18,6 % por menor disponibilidad de especies como sardinas y jurel.

En paralelo, la minería cayó 3,1 %, golpeada por una menor producción de cobre debido a bajas leyes minerales, mantenciones operativas y condiciones climáticas desfavorables.

En Chile advierten por los avances en Argentina en cuanto a desarrollo minero gracias al RIGI En Chile advierten por los avances en Argentina en cuanto a desarrollo minero gracias al RIGI Imagen ilustrativa / Web

No obstante, el informe destacó incrementos en la extracción de litio, oro y plata.

Pese al escenario negativo, algunos sectores lograron amortiguar parcialmente el deterioro económico.

El Banco Central destacó el crecimiento de los servicios personales y un aumento del consumo de los hogares del 2,5 %, impulsado por gastos en salud, transporte, restaurantes y hoteles.

El consumo estatal también avanzó un 3 %, principalmente por mayor gasto sanitario.

Por su parte, la inversión creció 0,6 % y la formación bruta de capital fijo mostró una expansión del 3,2 %.

El gobierno de Kast quiere una reforma para reactivar la economía chilena

Citado por EFE, el biministro de Economía y Minería de Chile, Daniel Mas Valdés, lanzó un fuerte mensaje político y pidió apoyo parlamentario para un nuevo paquete de medidas económicas.

“Chile no aguanta un año más de estancamiento y mediocridad”, expresó el funcionario en redes sociales.

El Gobierno presentará en el Congreso un polémico plan de reactivación que incluye una reducción del impuesto corporativo del 27 % al 23 % y la eliminación del gravamen sobre ganancias de capital.

La administración chilena enfrenta además un escenario fiscal complejo: en 2025 el déficit estructural alcanzó el 3,6 % del PIB, el nivel más alto en dos décadas.