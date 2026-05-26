26 de mayo de 2026 - 09:57

Debates populares "de calidad": la Oficina de Juicios por jurados certificó normas IRAM-ISO 9001:2015

Es la primera del país en validar sus procesos bajo estándares de calidad que optimizan las etapas de sorteo, selección de ciudadanos y logística de los debates, asegurando un procedimiento penal más ágil y estandarizado.

El maniquí utilizado en el juicio por jurados por el homicidio de Luciana Gómez, en San Rafael. Gentileza Poder Judicial

El maniquí utilizado en el juicio por jurados por el homicidio de Luciana Gómez, en San Rafael. Gentileza Poder Judicial

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Oficina de Juicios por Jurados del Fuero Penal Colegiado del Poder Judicial de Mendoza obtuvo la certificación IRAM-ISO 9001:2015, luego de la auditoría externa realizada en diciembre de 2025 por el instituto IRAM.

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Se trata de un logro institucional que posiciona a Mendoza como referencia nacional en la implementación de estándares de calidad aplicados al proceso de Juicios por Jurados, indicaron desde el Poder Judicial. La certificación alcanzada constituye el primer antecedente en Argentina de una oficina específicamente encargada de la organización integral del proceso de Juicios por Jurados que valida sus procedimientos bajo esta norma de calidad en el ámbito de un poder judicial provincial.

Si bien hay logros similares en la justicia nacional y en el ámbito de las provincias, pero están vinculados con instancias puntuales como notificaciones, audiencias o gestión administrativa. En el caso de Mendoza, la auditoría comprendió el funcionamiento completo de la oficina responsable del proceso, desde el requerimiento efectuado por cada tribunal hasta la clausura del debate.

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Susana Morales, Facundo Roldán, Gustavo Molina, Federico Celedón y Roberto Serrano, responsable de la Oficina de Juicios por jurados.

Susana Morales, Facundo Roldán, Gustavo Molina, Federico Celedón y Roberto Serrano, responsable de la Oficina de Juicios por jurados.

Ese alcance le otorga un valor singular a la experiencia mendocina, ya que permite optimizar etapas clave como el sorteo, la selección de ciudadanos y la logística de los debates, con criterios de calidad orientados a fortalecer la trazabilidad, la eficiencia y la estandarización del procedimiento penal.

El equipo

La auditoría externa se desarrolló a partir de entrevistas al personal y del análisis de los principales procesos que integran el sistema de gestión. En ese marco, se destacó la predisposición, la colaboración y el compromiso del equipo de Juicios por Jurados, integrado por Susana Morales, Facundo Roldán, Gustavo Molina, Federico Celedón y Roberto Serrano, responsable de la Oficina.

También fue fundamental el trabajo articulado con la Oficina del Sistema de Gestión de la Calidad de la Secretaría de Modernización de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, cuya coordinación permitió avanzar de manera ordenada y en un marco de cooperación institucional. La certificación obtenida se inscribe en una política más amplia orientada a la calidad, la eficiencia, la transparencia y la mejora continua del servicio de justicia.

Estándares internacionales

Este avance representa un paso significativo para el Poder Judicial de Mendoza, al incorporar estándares internacionales a una práctica concreta del ámbito penal. Al mismo tiempo, consolida una línea de trabajo que fortalece la gestión judicial y reafirma el compromiso institucional con la excelencia en la prestación del servicio de justicia.

De este modo, Mendoza suma un antecedente singular en materia de Juicios por Jurados y se convierte en la primera jurisdicción del país en certificar, bajo normas IRAM-ISO 9001:2015; una oficina específica destinada a su organización y funcionamiento.

Las personas interesadas pueden obtener más información sobre Juicios por Jurado en Mendoza en: https://jusmendoza.gob.ar/juicios-por-jurados/

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