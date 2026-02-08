Mendoza fue protagonista del sorteo récord del Loto Plus, con un único ganador: premio de casi $2 mil millones

La combinación ganadora del Loto Plus fue jugada en Mendoza y permitió que un único apostador se lleve un premio récord que superó los $1.900 millones.

El Loto Plus tuvo ganador y los números premiados se jugaron en Mendoza. (archivo)

La suerte volvió a pasar por Mendoza este sábado 7 de febrero, cuando un apostador se convirtió en protagonista de uno de los premios más altos en la historia del Loto Plus, tras acertar los seis números de la modalidad Tradicional y también el Número Plus.

La jugada ganadora correspondió a la modalidad Tradicional, con la combinación 00 – 05 – 11 – 13 – 26 – 30, que tuvo un único ganador en todo el país. Gracias a ese acierto, el apostador se adjudicó un premio de $1.902.589.471,91.

Pero el golpe de suerte no terminó allí. La apuesta, realizada en la provincia de Mendoza, también incluyó el acierto del Número Plus, que en este sorteo fue el 1, lo que permitió sumar un extra de $5.907.769,73.

De esta manera, el monto total del premio superó los $1.908 millones, consolidándose como uno de los pagos más importantes que haya entregado el Loto Plus desde su creación.

Desde la Lotería destacaron que se trató de un pozo excepcional, que se venía acumulando desde hacía varios sorteos y que finalmente encontró dueño. Como es habitual, el ganador o la ganadora contará con un plazo determinado para presentarse y cobrar el premio, cumpliendo con los requisitos establecidos en el reglamento del juego.

Resultados del Loto Plus – Sábado 7 de febrero Número Plus: 1

Tradicional: 00 – 05 – 11 – 13 – 26 – 30 1 ganador: $1.902.589.471,91 + Número Plus: $5.907.769,73

Match: 02 – 13 – 23 – 29 – 33 – 36 ( Vacante )

Desquite: 00 – 15 – 29 – 34 – 35 – 42 ( Vacante )

Sale o Sale: 03 – 13 – 23 – 24 – 35 – 44 11 ganadores con 5 aciertos: $4.046.523 cada uno

