Quini 6: el ganador con más de $1.270 millones y los números de la suerte premiados

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.342, correspondiente al domingo 25 de enero. Hay un nuevo pozo acumulado de $13.400 millones.

El Quini 6 premió este domingo 25 de enero a un jugador con más de 1.270 millones de pesos. Para el miércoles, el pozo acumulado total asciende a $13.400 millones.

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.342, correspondiente a ayer, el apostador hizo su jugada en una agencia de la localidad de San Vicente, provincia de Buenos Aires, y acertó los números 10, 15, 22, 32 , 33 y 38 en la categoría "La Segunda". Como premio, se llevará $1.270.569.812,40

quini ganador domingo 25 de enero

En tanto, hubo 14 ganadores en el "Siempre Sale": cada uno se quedará con más de $27.492.900 tras acertar cinco de los siguientes números: 10, 12, 13, 18, 38 y 40.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo y Revancha, por lo que se acumula el dinero y hay nuevas chances para el miércoles 28 de enero, con un pozo total de $13.400 millones.

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.342 del domingo 25 de enero

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

00 - 07 - 16 - 20 - 21 - 42

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

10 - 15 - 22 - 32 - 33 - 38

Un ganador de Provincia de Buenos Aires con más de $1.270 millones.

La Revancha del Quini 6

07 - 10 - 21 - 33 - 34 - 45

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

10 - 12 - 13 - 18 - 38 - 40

Hubo 14 ganadores con cinco ciertos. Como premio se lleva cada uno $27.492.985,29.

Resultados y ganadores de Quini 6
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

  • Tradicional Primer Sorteo: $6.135 millones
  • La Segunda: $830 millones
  • Revancha: $5.960 millones
  • Siempre Sale: $320 millones
  • Extra: $155 millones

Cuánto sale jugar al Quini 6 que sortea $13.400 millones

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

A qué hora cierra la apuesta del Quini 6

Para el sorteo del miércoles, se puede jugar al Quini 6 hasta las 20.30 del martes.

CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

