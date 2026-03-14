14 de marzo de 2026 - 09:56

Fuerte tormenta provocó caída de árboles y daños en Santa Rosa y obligó a cortar la Ruta 50

El fenómeno se registró durante la noche en el departamento de Santa Rosa. Hubo afectación en el arbolado, el tendido eléctrico, el alumbrado público y algunas viviendas. Las autoridades pidieron evitar la circulación entre La Dormida y Las Catitas.

Feroz tormenta causó graves daños en Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

Feroz tormenta causó graves daños en Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

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Por Enrique Pfaab

Un núcleo de tormenta de fuerte intensidad, con viento huracanado y abundante caída de granizo, se registró durante la noche en el departamento de Santa Rosa y provocó distintos daños en el distrito de La Dormida y zonas cercanas. El fenómeno afectó principalmente el arbolado público, el tendido eléctrico, el alumbrado y algunas viviendas.

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Según informaron desde el municipio y el área de Defensa Civil, también se registraron consecuencias en el sector conocido como Los Lotes, en la zona de Las Catitas, donde las ráfagas y la caída de árboles generaron inconvenientes en calles y caminos.

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Feroz tormenta causó graves daños en Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

Feroz tormenta causó graves daños en Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

Debido a la presencia de árboles y ramas sobre la calzada, las autoridades solicitaron a la población evitar la circulación por la Ruta 50 en el tramo comprendido entre La Dormida y Las Catitas hasta que finalicen las tareas de despeje.

Desde el municipio se pidió además a los vecinos no manipular ni intentar retirar los árboles caídos, ya que esas tareas deben ser realizadas por personal especializado para evitar accidentes.

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Feroz tormenta causó graves daños en Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

Feroz tormenta causó graves daños en Santa Rosa. (Gentileza Enzo González)

Durante la madrugada y la mañana de este sábado, equipos de Defensa Civil, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Social y otras áreas municipales continuaban trabajando en la asistencia a los vecinos y en la limpieza de los sectores afectados.

Las autoridades también solicitaron a la comunidad mantener la precaución y colaborar con las indicaciones mientras se realizan las tareas de normalización en la zona afectada por la tormenta.

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