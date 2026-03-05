Último Quini 6: el jugador que ganó $780 millones y sus números de la suerte

El Quini 6 premió este miércoles 4 de marzo a un jugador con más de 780 millones de pesos. En tanto, para el próximo domingo, el pozo acumulado total ascenderá a $ 3.550 millones .

Según informó la Lotería de Santa Fe, en el sorteo N° 3.353, correspondiente a ayer, el apostador hizo su jugada en una agencia de 9 de Julio (provincia de San Juan ) y acertó los números 11, 12, 13, 15, 19 y 25 en la categoría "La Segunda". Como premio, se llevará $ 780.000.000.

En tanto, hubo 20 ganadores en el "Siempre Sale": cada uno se quedará con $ 14.589.562,05 tras acertar cinco de los siguientes números: 01, 05, 14, 17, 31 y 38.

Sin embargo, no hubo suerte con seis aciertos en los principales pozos de Tradicional Primer Sorteo y Revancha, por lo que se acumula el dinero y hay nuevas chances para el domingo 8 de marzo , con un pozo total de $ 3.550 millones.

06 - 07 - 10 - 15 - 25 - 41

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

11 - 12 - 13 - 15 - 19 - 25

Un ganador de San Juan con $780.000.000.

La Revancha del Quini 6

06 - 11 - 26 - 29 - 34 - 35

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

Siempre Sale del Quini 6

01 - 05 - 14 - 17 - 31 - 38

Hubo 20 ganadores con cinco aciertos. Como premio se lleva cada uno $ 14.589.562,05.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Cuánto sale la boleta del Quini 6

En las agencias de quiniela, la boleta del Quini 6 cuesta $2.500.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

Tras los impuestos, ¿cuánto cobra de bolsillo el ganador del Quini 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.