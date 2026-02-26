26 de febrero de 2026 - 08:14

Último Quini 6: los tres jugadores que ganaron hasta $1.089 millones gracias a estos números

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.351, según la Lotería de Santa Fe.

Resultados y ganadores del Quini 6

Resultados y ganadores del Quini 6

Tres apostadores se llevaron jugosos premios en el último Quini 6 del miércoles 25 de febrero, correspondiente al sorteo N° 3.351.

Según informó la Lotería de Santa Fe, un jugador de Pueblo Italiano (Córdoba) y otro de Andalgalá (Catamarca) acertaron seis números en la categoría "La Segunda" y se llevaron $1.089.964.738,80 cada uno. Los números fueron 02, 07, 09, 17, 21 y 27.

Además, un jugador de Rosario (Santa Fe) acertó seis cifras en "Revancha" y se quedó con $600.000.000 gracias a los números 03, 05, 14, 18, 20 y 24.

Último Quini 6: resultados del sorteo N° 3.351 del miércoles 25 de febrero

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

03 - 09 - 10 - 23 - 40 - 42

Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.

La Segunda del Quini 6

02 - 07 - 09 - 17 - 21 - 27

Dos ganadores con $1.089.964.738,80 cada uno. Uno de Pueblo Italiano (Córdoba) y el otro de Andalgalá (Catamarca).

La Revancha del Quini 6

03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24

Un ganador de Rosario (Santa Fe) con $600.000.000.

Siempre Sale del Quini 6

06 - 20 - 22 - 27 - 40 - 41

Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y $30.100.653 cada uno como premio.

Quini 6 de $10.300 millones: fecha de sorteo y premios en juego

El domingo 1° de marzo (sorteo N° 3.352), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado de $ 10.300 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.

Cuándo se sortea el Quini 6 y dónde verlo en vivo

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.

Cómo se juega al Quini 6

Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.

La boleta cuesta $2.500.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

