Último Quini 6: los tres jugadores que ganaron hasta $1.089 millones gracias a estos números

Tres apostadores se llevaron jugosos premios en el último Quini 6 del miércoles 25 de febrero, correspondiente al sorteo N° 3.351.
Resultados y ganadores del sorteo N° 3.351, según la Lotería de Santa Fe.
Según informó la Lotería de Santa Fe, un jugador de Pueblo Italiano (Córdoba) y otro de Andalgalá (Catamarca) acertaron seis números en la categoría "La Segunda" y se llevaron $1.089.964.738,80 cada uno. Los números fueron 02, 07, 09, 17, 21 y 27.
Además, un jugador de Rosario (Santa Fe) acertó seis cifras en "Revancha" y se quedó con $600.000.000 gracias a los números 03, 05, 14, 18, 20 y 24.
03 - 09 - 10 - 23 - 40 - 42
Sin ganadores con seis aciertos. Vacante.
02 - 07 - 09 - 17 - 21 - 27
Dos ganadores con $1.089.964.738,80 cada uno. Uno de Pueblo Italiano (Córdoba) y el otro de Andalgalá (Catamarca).
03 - 05 - 14 - 18 - 20 - 24
Un ganador de Rosario (Santa Fe) con $600.000.000.
06 - 20 - 22 - 27 - 40 - 41
Hubo 10 ganadores con cinco aciertos y $30.100.653 cada uno como premio.
El domingo 1° de marzo (sorteo N° 3.352), el Quini 6 pondrá en juego un pozo acumulado de $ 10.300 millones, según anticipó la Lotería de Santa Fe.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
La Lotería de Santa Fe aclaró que todos los procesos asociados al sorteo, desde la carga de bolillas hasta la fiscalización final de los resultados, cuentan con la presencia de escribanos públicos y un sistema auditado.
Para jugar, el apostador debe elegir seis números que van desde el 00 al 45 inclusive, y con ellos participa de las modalidades que elija.
La boleta cuesta $2.500.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.