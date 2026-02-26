Ya hay vuelos afectados en Mendoza por el paro de controladores aéreos

El paro anunciado por los controladores aéreos ya muestra este jueves unos 150 vuelos afectados en todo el país y, en particular, seis en el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza.

La medida de fuerza, que hoy abarca de 15 a 18 horas, se da por decisión de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación ( Atepsa ) y afecta a los despegues en todos los aeropuertos del país durante casi toda la semana, ya que los paros son de manera escalonada en ciertos horarios.

La huelga responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria.

En el aeropuerto de Mendoza, hay seis vuelos demorados por ahora: AR 1707 con destino a Bariloche, AR 1407 a Aeroparque, WJ 3634 a Salta, AR 1411 a Ezeiza, AR 1421 a Aeroparque y WJ 3635 a Ezeiza. Corresponden a Aerolíneas Argentinas y JetSMART.

La información de cada vuelo puede verificarse en tiempo real en la web de Aeropuertos Argentina y en los canales de atención de cada compañía.

El conflicto entre Atepsa y EANA se extiende desde hace varios meses y combina reclamos salariales con denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). En agosto del año pasado, las partes acordaron un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas.

No obstante, la reanudación de asambleas y paros en noviembre y diciembre derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria.

Cronograma de paro de controladores aéreos en

Serán varios días que, previsiblemente, haya demoras o reprogramaciones para algunos vuelos, a excepción de las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o búsqueda y salvamento:

El jueves 26 de febrero, la medida de fuerza se aplicará a toda la aviación de 15 a 18.

El viernes 27 se implementará la misma modalidad de 19 a 22.

El sábado 28 se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16 .

. El domingo 1° de marzo, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12.

El lunes 2 nuevamente a toda la aviación de 5 a 8.

Los días señalados como “toda la aviación” incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; las jornadas destinadas a “aviación general y no regular” comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la “aviación comercial regular con destino nacional” impacta solo en vuelos regulares dentro del país.

Durante los horarios de paro, tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas.