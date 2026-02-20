20 de febrero de 2026 - 18:21

Aerolíneas Argentinas programó un vuelo especial para los argentinos varados en Florianópolis tras el paro de la CGT

La compañía dispuso un nuevo viaje de regreso para la madrugada del sábado21 de febrero a las 00:30, con destino a Buenos Aires.

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El viaje está programado para este sábado 21 de febrero a las 00:30 horas, con destino a Buenos Aires.

"Al tratarse de un vuelo internacional, la compañía debe contar con las autorizaciones correspondientes de la autoridad aeronáutica local antes de poder confirmar formalmente la operación en estos casos", informó Aerolíneas.

A su vez, la compañía subrayó que coordina con otras firmas para brindar alternativas a los pasajeros, con el objetivo de que pueda completar sus itinerarios.

Según remarcó Aerolíneas, también se trabaja “para mitigar el impacto del paro general” contra la reforma laboral que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados.

"Lamentamos los inconvenientes que esta situación haya ocasionado en los planes de viaje de nuestros pasajeros", concluyó la empresa.

Vuelos afectados por el paro

Los argentinos varados sufrieron las consecuencias de la gran cantidad de vuelos cancelados por la aerolínea. El jueves pasado, Aerolíneas Argentinas anunció la cancelación de 255 vuelos en toda su red debido al paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT). Esta medida afectó a más de 31.000 pasajeros y generó una pérdida económica estimada en USD 3 millones.

Del total de cancelaciones, 219 correspondieron a vuelos de cabotaje, con aproximadamente 25.000 pasajeros afectados; 32 a vuelos regionales, que alcanzan a cerca de 5.000 personas; y 4 a servicios internacionales, con alrededor de 1.000 pasajeros impactados, según consignó la Agencia Noticias Argentinas.

