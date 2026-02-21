Lavalle celebra su Vendimia 2026 y elige la última candidata departamental

Lavalle se prepara para celebrar esta noche su Vendimia en el marco de los 90 años de la emblemática celebración popular mendocina. Con el espectáculo “90 Cosechas de Historias”, el predio verde del Polideportivo Municipal se vestirá de fiesta . La convocatoria es a partir de las 21 , donde se hará la Bendición de los Frutos departamental, antes del espectáculo.

Se trata de la última vendimia departamental que resta y, cuando se corone su soberana, se sabrá la totalidad de las 18 candidatas al cetro nacional.

Tras la puesta en escena, se elegirá a las sucesoras de las representantes 2025 , la reina saliente, Victoria Herrera y su virreina, Ayelén Siliprandi , Serán la apuesta de los lavallinos en el Acto Central de la Fiesta Nacional de la Vendimia que se realizará en el teatro griego Frank Romero Day el sábado 7 de marzo y donde se elegirá a la Reina Nacional de la Vendimia y la Virreina. Tras la elección habrá una peña vendimial.

Este año será especial para el departamento, es que Lavalle será anfitriona por primera vez del Paseo Federal y la Bendición de los Frutos provincial, eventos que inaugurarán las actividades de la Vendimia Central. El primero se llevará a cabo del 23 al 27 de febrero, en el Predio Verde del Polideportivo Municipal, en Tulumaya, mientras que la Bendición será ese último día en el mismo lugar.

Las vendimias distritales se realizaron a lo largo de todo diciembre. Los festejos vendimiales distritales habían comenzado el viernes 5 de diciembre en Las Violetas. Luego, el domingo 7 La Pega celebró junto al aniversario del club, y despidió a la actual Virreina departamental, Ayelén Siliprandi. El 12 de diciembre fue el turno de Gustavo André y el 19 de Tulumaya y El Chilcal. Jocolí Viejo fue el último y eligió a la sucesora de Victoria Herrera, quien terminará hoy su reinado.

La fecha original de la celebración de la cosecha lavallina era el 17 de enero. Sin embargo, fue trasladada para hoy para llevarla más cerca de la Bendición de los Frutos provincial.

El evento se dará además en el marco de varios festivales que acompañan también la agenda vendimial. Lavalle organizó para este verano tres festivales. El sábado 15 y domingo 16 de noviembre fue el Festival de Jocolí “Portal de Mendoza”. Luego, el sábado 10 y domingo 11 de enero se realizó el Festival del Melón y la Sandía. En tanto, el sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo se hará el Festival del Cosechador, como marco de la Bendición de los Frutos.

El espectáculo

El acto central lavallino contará con un espectáculo artístico dirigido por Moisés Moral y 147 artistas en escena. “En el contexto de un nuevo aniversario de vendimia, la historia del guión propone un viaje histórico de la vendimia local, desde lo sensorial, la memoria, la herencia Huarpe, el sacrificio de los labradores y el dulzor de los frutos de la tierra”, describen desde la comuna.

La Vendimia Lavalle 2026 propone un recorrido emotivo de la identidad lavallina, a través de una puesta en escena que celebra los 90 años de la simbólica Finca “La Esperanza”.

La historia comienza con un aniversario: nueve décadas de trabajo, esfuerzo y cosechas. En ese marco aparece Don Ernesto, un personaje entrañable que, con su camioneta cargada de damajuanas, trae algo más que vino: trae memoria, raíces y futuro.

Lavalle Reina 2025 Victoria Candela Herrera Damonte Victoria Candela Herrera Damonte, Reina de la Vendimia de Lavalle 2025. Foto: Gentileza Municipalidad de Lavalle

Cada vino representa un valor profundo de Lavalle: el esfuerzo, la historia ancestral, el trabajo y la comunidad.

También asume un rol protagónico la esencia de la mujer lavallina, “el melón y la miel como orgullo productivo, la alegría del fin de cosecha, la fe y la esperanza, el progreso acompañado por la energía joven y la diversidad de paisajes que conforman nuestra identidad, donde se entrelazan en una puesta artística con música en vivo, danzas tradicionales y contemporáneas”, describe el argumento.

Propuesta gastronómica en Lavalle

Como es habitual en estas celebraciones, el evento contará con una oferta de delicias gastronómicas y podrá recorrerse el paseo de emprendimientos y artesanías.

La entrada será libre y gratuita mientras que las personas con discapacidad podrán acceder a un sector específicamente destinado para ellos a través de un pase que debió gestionarse antes.

Pero quienes no puedan asistir a la convocante celebración popular, podrán seguir el espectáculo por internet. Es que la Municipalidad de Lavalle transmitirá la vendimia departamental a través de la página de Facebook de Lavalle Municipio. “El objetivo es llegar a todos los rincones del departamento, para que la comunidad pueda disfrutar del acto”, subrayan desde la comuna.

Una fiesta que se vive en redes

Sin dudas, casi no queda rincón de la Vendimia 2026 que no esté atravesado por el homenaje a los 90 años desde aquella primera Fiesta Nacional de la Vendimia en 1936. El Acto Central, con el espectáculo “90 cosechas de una misma cepa” da cuenta de esto y cada departamento ha hecho lo suyo.

Por ello, el municipio de Lavalle ha venido trabajando en una campaña en redes sociales en homenaje a la historia de la Vendimia departamental. “El objetivo de la iniciativa es poner en valor el archivo histórico municipal, al rescatar piezas inéditas como fotografías, CDs y videos de representantes históricas de Lavalle, también recortes de diarios de distintas épocas, donde se muestra cómo se vivía la vendimia”, detalla. Las tareas de edición audiovisual y contenidos se hicieron mediante un laboratorio de inteligencia artificial para dar forma a la propuesta y la interacción con el público.

Para quienes lideran la propuesta, la nostalgia es uno de los pilares que atraviesa el viaje de toda la campaña: “una invitación a que cada vecino pueda recordar, explorar, conocer y reencontrarse con imágenes y relatos que despiertan sentimientos”, resaltan.

Las candidatas

Hay 9 candidatas a ocupar el lugar de reina y virreina departamental 2026 en Lavalle:

1- Tres de Mayo

Micaela Belén Serralta

24 Años.

Licenciatura de Relaciones Institucionales. (Tesis en curso)

En su tiempo libre disfruta de la cocina, la lectura y de compartir tiempo

con sus mascotas.

Vendimia de Lavalle MICAELA_TRES MAYO Vendimia de Lavalle: Tres de Mayo - Micaela Belén Serralta

2- Jocolí Viejo

Lis Salette Jesusa Guzmán Carboni

20 Años.

Cursa el 4° año de Abogacía.

En su tiempo libre disfruta de la escritura y del canto coral.

Vendimia de Lavalle: LIS_JOCOLI V Vendimia de Lavalle: Jocolí Viejo - Lis Salette Jesusa Guzmán Carboni

3-Tulumaya

Abril Agustina Herrera

19 Años.

Cursa el 2° año del profesorado de educación primaria.

En su tiempo libre disfruta de realizar manualidades y compartir tiempo

en familia.

Vendimia de Lavalle: ABRIL_TULUMAYA Vendimia de Lavalle: Tulumaya - Abril Agustina Herrera

4-Gustavo André

Tania Ivón Astudillo Torres

21 Años.

Cursa la Tecnicatura Superior en Anestesiología.

En su tiempo libre disfruta de practicar vóley

Vendimia de Lavalle: TANIA_GUSTAVO A Vendimia de Lavalle: Gustavo André - Tania Ivón Astudillo Torres

5-La Pega

Micaela Canselmo

20 Años.

Cursa el 2° año en la Licenciatura en Fonoaudiología.

En su tiempo libre disfruta de compartir tiempo con su familia.

Vendimia de Lavalle: MICAELA_LA PEGA Vendimia de Lavalle: La Pega - Micaela Canselmo

6-San Francisco

Carla Milena Romero

19 Años.

Secundario completo.

Maquiquilladora y manicurista profesional.

En su tiempo libre disfruta de bailar y compartir con su familia y amigos.

Vendimia de Lavalle: CARLA_SAN fRANCISCO Vendimia de Lavalle: San Francisco -Carla Milena Romero

7-Las Violetas

Evelyn Ailén Camaya Díaz

19 Años.

Secundario completo.

En su tiempo libre disfruta de andar en bicicleta.

Vendimia de Lavalle: : EVELYN_LAS VIOLETAS Vendimia de Lavalle: Las Violetas - Evelyn Ailén Camaya Díaz

8-Jocolí

Ailén Sthefanía Antunez Ponce

20 Años.

Cursa Licenciatura en Bromatología.

En su tiempo libre disfruta de bailar danzas urbanas.

Vendimia de Lavalle:AILEN_JOCOLI Vendimia de Lavalle: Jocolí -Ailén Sthefanía Antunez Ponce

9-El Chilcal

Micaela Abril Chacón Montenegro

25 Años.

Es Técnica en Radiología e Imágenes para el diagnóstico.

En su tiempo libre disfruta de la lectura, la escritura y la música