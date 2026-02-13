Triatlón: Entre sábado y domingo se disputa el Internacional Vendimia en el Parque General San Martín

Desde agosto del año pasado Mauricio Beinat es el flamante presidente de la Asociación Mendocina de Triatlón , antes de disputarse una nueva edición del Triatlón Internacional Vendimia tuvo un pequeño dialogo con este medio. Esta competencia, en ambas jornadas, inicia y concluye en la puerta del Club Mendoza de Regatas.

Beinat dijo: "Entre sábado y domingo se corre una nueva edición del Triatlón Vendimia que cumple 40 años y en ambas jornadas todo comenzará a las 8 de la mañana"..

"Desde el año pasado soy el presidente. En agosto se hizo el cambio de autoridades de la asociación y tengo un gran trabajo por delante", expresó el titular de la AMT

Luego Beinat confidenció que: "Esta es la primera carrera que organizamos en este este nuevo periodo. En este Vendimia vuelve la distancia olímpica que se correrá el domingo. El sábado será la sprint. Competirán varios atletas de afuera como Oscar Galíndez, además de especialistas de San Luis, Chile, de San Juan y San Rafael, entre otros".

Después el destacado deportista comentó: "El objetivo principal para este año es la creación de escuelas de formación deportiva para incentivar la práctica de esta disciplina y también queremos apoyar a los deportistas, que correrán fuera de Mendoza".

Sobre la vuelta de la prueba combinada disputada en Los Reyunos Beinat puntualizó: "Afortunadamente, después de nueve años pudimos retornar a disputar una competencia a ese dique y la idea es mantenerla durante las temporadas venideras".

Programa del Triatlón

El Triatlón Internacional Vendimia celebra su 40° edición con largada y llegada en el emblemático Club Mendoza de Regatas. Este evento reúne a atletas de todo el país y el exterior en un entorno natural único, ofreciendo distancias Sprint (750mts. Natación – 20K Ciclismo – 5K Trote) y Standard (1500mts. Natación – 40K Ciclismo – 10K Trote), además de categorías Super Sprint, Posta e Iron-Kid para los más chicos.

La competencia es fiscalizada por la Federación Argentina de Triatlón y organizado por la Asociación Mendocina de Triatlón, con el apoyo de la Municipalidad de Mendoza y el Club Mendoza de Regatas.