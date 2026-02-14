Triatlón: Batió todas las expectativas la primera jornada del Internacional Vendimia 2026

Emocionante y con muchos deportistas (casi 400) dando lo mejor de sí. Varios de ellos vinieron de puntos muy lejanos de nuestra geografía nacional y la gran mayoría hace meses se preparan para esta, una de las competencias más importantes del país en esta disciplina. Asi se vivió la primera jornada del tradicional Triatlón internacional Vendimia que cumple cuarenta años.

Triatlón: Entre sábado y domingo se disputa el Internacional Vendimia en el Parque General San Martín

Este sábado, también desde muy temprano largaron la competencia, con la categoría Age Group, donde la terna de ganadores estuvo compuesta por Matías Massironi, Nicollas Maimone y Martin Maluf todo con resgistro en el club Mendoza de Regatas .

Más tarde, largo la competencia de Elite, Elite Sub 23 y Junior con triatlonístas de todo el país. El vencedor fue el deportista sanrafaelino: Faustino Sabio, segundo remató Santino Lucorarolo de Buenos Aires y tercero quedó Ignacio Braga también oriundo del "Corazón de Mendoza".

la del medio Denise Vilouta y Mariana Vázquez dos expertas triatlonistas de Mendoza Gentileza AMT

Por otra parte, en damas se consagró Emilia Vargas, la escolta fue Catalina Ghiretti y tercera se ubicó Guadalupe Ghiretti. Este terceto de deportistas pertenece al elenco del Club Regatas de Mendoza.

La periodista y dirigente de la AMT Mariana Vazquez comentó que: "Fue una jornada bárbara, donde se hicieron dos largadas, donde nadaron 750 metros, pedalearon 20K (4 vueltas y finalizaron corriendo 5 kilómetros (dos vueltas al circuito).

Mario Roberto Delpodio recibió un galardón

Entre las historias que marcaron la jornada se destacó la participación de Mario Roberto Delpodio, triatleta de 80 años, ejemplo de constancia y pasión por el deporte, quien volvió a decir presente en esta edición especial. “El deporte me da vida. Mientras pueda, voy a seguir compitiendo. No importa la edad, lo importante es animarse y disfrutar”, expresó con emoción tras completar su participación, alentando a las nuevas generaciones a mantenerse activas.

Con cuatro décadas de historia, el Triatlón Vendimia continúa consolidándose como un clásico del calendario deportivo nacional, integrando natación, ciclismo y carrera en el entorno natural del Parque San Martín y convocando a centenares de atletas de distintas edades y niveles.

Los tres mosqueteros del Triatlón mendocino

Hay que destacar que hay tres triatletas mendocinos que han corrido este Internacional Vendimia desde sus inicios y son Mario Delpodio, Pachi Maimone y Luciano Cicchitti y que ayer dieron el presente en una de las competencias más importantes del país.