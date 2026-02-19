19 de febrero de 2026 - 22:54

Alberto Fernández afirmó que fue el único presidente sin paros de la CGT

El exmandatario compartió en redes un gráfico con la cantidad de paros generales desde 1983.

En medio del paro de la CGT, Alberto Fernández defendió su gestión

Foto:

Gentileza
Los Andes | Redacción Política
Por Redacción Política

En el marco del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral, el expresidente Alberto Fernández publicó un mensaje en la red social X. El exmandatario aseguró que durante su gestión “jamás le hicieron paro”.

Fernández acompañó su posteo con un gráfico comparativo que detalla la cantidad de paros generales convocados por la CGT desde el retorno de la democracia en 1983.

“Hubo un gobierno que siempre pensó en los que trabajan”, expresó Fernández. En el mismo mensaje sostuvo que durante su administración “las paritarias funcionaron a pleno”, se generó empleo registrado, se eliminó el Impuesto a las Ganancias para asalariados y se alcanzó el desempleo más bajo en democracia.

El gráfico y la comparación histórica

Según la imagen difundida, la cantidad de paros generales por presidencia desde 1983 fue la siguiente:

  • Raúl Alfonsín: 13

  • Carlos Menem: 8

  • Fernando de la Rúa: 8

  • Eduardo Duhalde: 2

  • Néstor Kirchner: 1

  • Cristina Fernández de Kirchner: 5

  • Mauricio Macri: 5

  • Alberto Fernández: 0

  • Javier Milei: 4 (incluido el paro del 19 de febrero)

En el gráfico se consigna como fuente a la Universidad Austral, Escuela de Gobierno.

Por Redacción Política