Causa seguros: procesaron y embargaron a la empresa del broker amigo de Alberto Fernández

La causa por presunta corrupción en la contratación de seguros estatales dio un nuevo paso judicial: el juez federal Sebastián Casanello procesó y ordenó embargos millonarios contra ocho empresas vinculadas a intermediaciones con Nación Seguros durante la presidencia de Alberto Fernández .

La decisión alcanza a siete compañías aseguradoras y a una persona física, todas imputadas por haber cobrado comisiones millonarias como intermediarias en pólizas contratadas por organismos del Estado.

El expediente se originó a partir de una investigación periodística de Clarín y analiza hechos ocurridos entre diciembre de 2019 y, al menos, marzo de 2024.

Según la resolución, las empresas se habrían beneficiado de la actuación ilegal de sus dependientes y no adoptaron medidas de prevención suficientes para reducir los riesgos propios de la actividad desarrollada.

La investigación se centra en la contratación de seguros por parte de numerosos organismos estatales, que habrían pagado comisiones millonarias a intermediarios privados . Para el juez, las conductas de las personas físicas involucradas comprometen a todas las empresas procesadas en actos de corrupción.

Qué decidió el juez Casanello: embargos definidos

En este tramo de la causa, Casanello definió la situación procesal de las firmas Héctor Martínez Sosa y Cía. SA, Bachellier SA, Bri Brokers SA, Levelar SA, San Germán Seguros SA, TG Broker SA, San Ignacio Sociedad de Productores Asesores de Seguros SA y San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales.

Fuentes judiciales señalaron que uno de los puntos pendientes del expediente era la citación a indagatoria de las personas jurídicas, es decir, las empresas que habrían resultado más beneficiadas por la maniobra investigada.

El magistrado procesó como partícipes necesarias del delito de negociaciones incompatibles con la función pública a Héctor Martínez Sosa y Compañía SA, con un embargo de 2.870.729.545,61 pesos; bachellier SA, con un embargo de 9.669.697.257,25 pesos; Bri Broker, por 851.650.603,17 pesos; TG Broker, por 2.190.607.187,86 pesos; y San ´Germán Seguros, con un embargo de 6.582.763.800,51 pesos, además de estar acusada por el pago de coimas.

También fueron procesadas San Ignacio Sociedad de Productos Asesores de Seguros, con un embargo de 1.872.781.809,21 pesos y acusación por sobornos; y San Cristobal Sociedad Mutual de Seguros General, imputada únicamente por el pago de coimas, con un embargo de 7.866.484.968,3 pesos. En contraste, la firma Levelar SA recibió la falta de mérito.

Además, Casanello procesó a Hugo Daniel Rodríguez, estrecho colaborador de Alberto Fernández y empleado de la Quinta de Olivos, por negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública como partícipe secundario y por incumplimiento de los deberes de funcionario público como autor. En su caso, dispuso un embargo de 787.997.801,56 pesos.