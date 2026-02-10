El siniestro ocurrió este martes al mediodía en la oficina de la chubutense Andrea Cristina (PRO). El fuego habría comenzado por un desperfecto eléctrico en una pava.

Fuego en el Senado: se incendió el despacho de una senadora y hay seis intoxicados.

Un incendio se desató este martes en el cuarto piso del Senado de la Nación, dejando como saldo seis personas intoxicadas y daños totales en el despacho de la senadora nacional por Chubut, Andrea Marcela Cristina (PRO).

El incidente obligó a un despliegue de emergencia del SAME y de los Bomberos de la Ciudad en las inmediaciones del Palacio Legislativo.

El fuego comenzó poco antes del mediodía en la oficina 614, justo en la jornada previa al tratamiento del proyecto de ley de reforma laboral en la Cámara alta. Según las primeras pericias, el foco ígneo se habría originado debido a un desperfecto técnico en una pava eléctrica.

El personal del SAME asistió en el lugar a seis personas, todos empleados de maestranza del recinto, quienes inhalaron monóxido de carbono mientras intentaban controlar la situación o evacuar el área. Entre los afectados se encuentran dos mujeres de 44 años, un joven de 19 años y otras tres víctimas cuyas identidades no fueron informadas. Dos de ellos fueron trasladados al Hospital Ramos Mejía.

Según informó La Nación, los seis pacientes recibieron oxígeno en la entrada de Hipólito Yrigoyen 1849. Debido a la gravedad del cuadro de intoxicación, dos de las víctimas debieron ser trasladadas al Hospital Ramos Mejía para una observación más profunda.

Daños totales en el cuarto piso Gracias a que sonó la alarma de incendio, los equipos de seguridad pudieron actuar con rapidez, evitando que el fuego se propagara a los despachos vecinos. Sin embargo, la oficina de la senadora Cristina, de 35 años, quedó totalmente consumida por las llamas. El operativo de emergencia generó restricciones en el tránsito sobre las calles Hipólito Yrigoyen, entre avenida Entre Ríos y Combate de los Pozos.