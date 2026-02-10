10 de febrero de 2026 - 08:00

Susto en el Acceso Este: se incendió por completo un colectivo

Ocurrió antes del cruce con Arenales, en Villa Nueva. Pese a que el micro de Dicetours venía colmado, no hubo que lamentar heridos.

Foto:

Prensa Ministerio de Seguridad y Justicia
Foto:

Gentileza / X @radiomitremza
Los Andes | Redacción Policiales
Por Redacción Policiales

Momentos de susto y tensión se vivieron este martes por la mañana en el Acceso Este, cuando un colectivo que trasladaba pasajeros desde Rivadavia hacia el Gran Mendoza se incendió por completo. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos: la evacuación fue a tiempo.

El hecho ocurrió alrededor de las 7, antes de Arenales, en el departamento de Guaymallén. Por causas que se investigan, de una unidad de la empresa Dicetours, que cubre el recorrido desde la zona Este, empezó a salir mucho humo, por lo que el chofer detuvo inmediatamente el micro sobre la banquina y ordenó el descenso de todos los ocupantes.

La evacuación se realizó con rapidez, lo que permitió evitar consecuencias mayores. Según se pudo observar en videos e imágenes registradas en el lugar, el colectivo venía colmado, como es habitual a primera hora de la mañana.

Entonces, en minutos, la unidad de transporte quedó envuelta en llamas y ardió hasta que llegaron los Bomberos Voluntarios de Guaymallén para sofocar el siniestro.

A pesar de la magnitud del siniestro, no se registraron personas heridas. Los daños en el micro fueron totales.

Se investigan las causas del incendio, pero habría sido por una falla eléctrica.

En tanto, el tránsito hacia el oeste en el Acceso Este se vio momentáneamente cortado hasta que la situación fuera controlada. Como dato curioso, se pusieron a prueba las laterales con sentido de circulación unificado, así como de Bandera de los Andes, para hacer frente a la cantidad de vehículos. Hubo gran congestión.

