Condenaron a un anestesista que se distrajo con el celular y provocó la muerte de un nene de 4 años

La Justicia de Río Negro dictó este lunes una condena contra el anestesista Mauricio Javier Atencio Krause, al considerarlo responsable de la muerte de Valentín Mercado Toledo, un nene de 4 años que falleció durante una intervención quirúrgica en General Roca.

El juez Emilio Stadler resolvió imponerle una pena de tres años de prisión y una inhabilitación para ejercer la medicina por siete años y seis meses . La sentencia fue comunicada en la sala 5 de los Tribunales de la ciudad rionegrina.

Además, el profesional deberá cumplir durante tres años una serie de reglas de conducta, entre ellas presentarse de manera periódica ante la Justicia y abstenerse de cometer nuevos delitos.

El hecho se remonta al 11 de julio de 2024 en el Sanatorio Juan XXIII de General Roca, donde Valentín ingresó para ser sometido a una cirugía por una hernia diafragmática, un procedimiento que había sido considerado de baja complejidad y habitual.

Durante la operación, el niño sufrió una encefalopatía hipóxico-isquémica, es decir, una grave falta de oxígeno en el cerebro, que derivó en la muerte cerebral.

En el debate quedó probado que Atencio Krause se distrajo con su teléfono celular mientras debía controlar los signos vitales del paciente. Las pericias determinaron que el niño permaneció al menos diez minutos sin registros de presión arterial ni niveles de oxigenación adecuados.

La investigación también estableció que el médico llegó a salir del quirófano en pleno procedimiento para buscar un cargador para su celular.

Durante los alegatos, el fiscal Britos Rubiolo sostuvo que el imputado incumplió su deber básico de vigilancia continua y remarcó que bastaba con observar el monitor o al propio niño para detectar que algo no estaba bien.

Debate oral

Durante el juicio, los fiscales Gastón Britos Rubiolo y Norma Reyes, del Ministerio Público Fiscal, habían solicitado una condena de tres años de prisión, aunque reclamaron una inhabilitación profesional más extensa, de diez años.

La querella, que representó a los padres del niño y estuvo a cargo de los abogados Agustín Aguilar y Miguel Ángel Díaz Zeballos, concedió con ese pedido.

En tanto, la defensa del anestesista, encabezada por Juan Ignacio Scianca, había planteado que se aplicará el mínimo de la pena prevista para el delito de homicidio culposo y que, en caso de una inhabilitación, esta se limitará únicamente al ejercicio de la medicina pediátrica.