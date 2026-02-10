Cuarenta días en libertad y lo acusaron por el asesinato de un joven en Tunuyán y el robo de su bicicleta

La fiscalía Tunuyán le impuso esa fuerte acusación a Rodrigo Gabriel Sosa Tejada , un hombre con antecedentes judiciales que había salido en libertad el 29 de diciembre pasado y que en las próximas horas volverá a la cárcel.

Según explicó una fuente que trabaja en el caso, la calificación que le impuso el fiscal Jorge Quiroga - homicidio criminis causa, delito que tiene como única pena la prisión perpetua- se sostiene porque el sospechoso le habría robado la bicicleta a Acuña tras, presuntamente, quitarle la vida, por lo que también lo acusó de robo.

Entre otras medidas pendientes, en las próximas horas se realizará una rueda de reconocimiento y luego el acusado será enviado nuevamente a la cárcel.

El asesinato de Mauro Acuña se denunció el sábado a la madrugada, cerca de la 1.20, cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre herido y tendido en la vereda del barrio UEFA.

Por el rápido análisis de las cámaras del Centro de Monitoreo, los investigadores lograron reconstruir parte del recorrido de la víctima. Las imágenes muestran a Acuña saliendo desde un arroyo cercano a la calle 25 de Noviembre hacia el barrio UEFA, ya con signos visibles de la lesión. Luego fue auxiliado por vecinos de la zona que llamaron al 911.

La investigación posterior sostiene la hipótesis de que la víctima iba acompañado de dos amigos cuando fue abordado por el acusado que, le habría asestado una puñalada en el pecho para luego robarle la bicicleta.

Tras un operativo de rastrillaje, efectivos de la Unidad de Investigaciones (UID) localizaron al presunto autor. El hombre fue hallado en un aserradero de las inmediaciones con manchas hemáticas en sus ropas, por lo que fue aprehendido de inmediato.

El detenido tiene un amplio prontuario delictivo. Había salido en libertad el pasado 29 de diciembre, apenas 40 días antes del crimen. Posee más de una decena de causas desde el año 2012, entre las que destacan: cuatro cargos por robo agravado, violencia de género y lesiones calificadas por el vínculo, amenazas, hurtos y resistencia a la autoridad. Su causa anterior al homicidio data de 2025 por lesiones leves agravadas.