Mató a su novia, fue condenado y lloró porque no podrá jugar al GTA 6

El caso de Robert Richens conmociona al mundo no solo por la crueldad del crimen cometido contra su novia , Rachael Vaughan , sino por su desconcertante reacción ante la justicia. Tras admitir el asesinato, el hombre rompió en llanto al darse cuenta de que su condena le impedirá jugar al próximo lanzamiento de Grand Theft Auto.

La justicia de Inglaterra dictó una sentencia contundente contra Robert Richens, de 35 años, por el asesinato de su pareja ocurrido en Abingdon, Oxfordshire . Lo que comenzó como un reporte policial terminó revelando una de las confesiones más cínicas y virales de los últimos tiempos , donde el agresor puso sus pasatiempos por encima de la vida humana.

El crimen se desencadenó el 30 de mayo del año pasado. Fue el propio Richens quien llamó a los servicios de emergencia con una frase que, en su momento, intentó sonar como un accidente: “No te lo vas a creer. Creo que maté a alguien sin querer”. Sin embargo, la investigación forense y el juicio posterior desestimaron cualquier rastro de accidentalidad en sus actos.

Al ingresar a la vivienda, los oficiales encontraron el cuerpo sin vida de Rachael Vaughan, de 40 años . A pesar de los esfuerzos de los médicos, la mujer fue declarada muerta en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. La autopsia reveló que Vaughan fue sometida a un ataque feroz que incluyó golpes, patadas y pisotones repetidos.

El juez del Tribunal de la Corona de Oxford fue tajante al describir la violencia del agresor: Richens le provocó múltiples fracturas graves en las costillas y una lesión cerebral traumática fatal. Además, se remarcó como un agravante que el acusado no buscara ayuda médica tras el ataque y solo contactara a las autoridades cuando se vio acorralado por la situación.

image

La confesión que se volvió viral por su cinismo

Lo que transformó este caso en un fenómeno global fueron las imágenes de las cámaras corporales de la policía durante el procesamiento de Richens. En el video, se ve al hombre visiblemente afectado, llorando mientras procesa su situación legal. Pero sus lágrimas no eran de arrepentimiento por la víctima, sino por su estilo de vida.

image

“Voy a extrañar el GTA y eso”, expresó Richens entre sollozos ante la sorpresa de los oficiales. Ante la repregunta de los agentes sobre a qué versión se refería, el femicida aclaró que estaba esperando con ansias el lanzamiento del GTA 6. Este comentario generó una ola de indignación por el contraste entre la brutalidad del asesinato y la trivialidad de su preocupación.

El veredicto final: cadena perpetua

Durante el juicio, se recordó que Rachael debería haberse sentido segura en su propia casa, el lugar donde finalmente encontró la muerte a manos de quien era su pareja. La frialdad de Richens, quien en los audios aseguraba estar “preocupado” solo por su honestidad ante el operador, terminó sellando su destino tras las rejas.

El Tribunal de la Corona de Oxford condenó a Richens a cadena perpetua. Deberá cumplir un periodo mínimo de 16 años y un mes antes de tener cualquier posibilidad de solicitar una revisión de su pena. Mientras tanto, la familia de Rachael intenta encontrar consuelo tras un fallo que, al menos, asegura que el agresor permanecerá alejado de la sociedad por un largo tiempo.